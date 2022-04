Natalia Castro, plata Sub 23 en el Nacional y sexta en Élite

La buenense Natalia Castro logró la medalla de plata de la categoría Sub 23 en el Campeonato de España de Duatlón Élite y Sub 23 disputado el pasado fin de semana en Avilés. La deportista del Náutico de Narón unió a la medalla lograda en su categoría un sexto puesto en Élite que le sabe incluso mejor al haber podido competir con la flor y nata del duatlón español.

“Es mi primer año corriendo con las mayores y en una modalidad, el duatlón, para la que no hago una preparación específica”, señaló la triatleta buenense, que se estrenaba en la categoría Sub 23. “Este resultado me deja un buen sabor de boca y me da confianza en mí misma”. Y es que la competición no era, ni mucho menos, un test para Natalia Castro. La buenense llegaba a Avilés para completar un buen entrenamiento e ir adquiriendo experiencia para citas posteriores. Pero la prueba de distancia sprint (5 kilómetros de carrera, 20 de bicicleta y otros 2,5 corriendo) le sirvió para coger muy buenas sensaciones. “Sabía que estaba corriendo más rápido que el año pasado y en bicicleta estoy mucho mejor, pero tampoco esperaba estar disputando el podio en categoría Élite”, reconoce. Su registro final fue de 58 minutos y 40 segundos.

La buenense fija su meta de la temporada en el Campeonato de España de Distancias Olímpicas

Sin embargo, el principal objetivo de Castro para la presente temporada es el Campeonato de España de Distancia Olímpica que se disputará en Banyolas y donde se reparten los pasaportes para el Mundial de Abu Dhabi. Para alcanzar esa cita deberá lograr su billete en el Clasificatorio que se disputará el 14 de mayo en Tarazona (Zaragoza), en un circuito que, asegura, parece adaptarse como anillo al dedo a sus características.

“Es un circuito muy duro, con 1.500 metros de natación, que a mí me viene bien porque es uno de mis puntos fuertes y luego 40 kilómetros de bicicleta con una subida a un puerto y 10 kilómetros de carrera para terminar”, señala. Más allá de eso el 11 de junio hay una prueba en Coimbra en el que intentará conseguir plaza para la Copa del Mundo que se disputará en Pontevedra. “Sería mi primera Copa del Mundo y sería increíble correrla en casa”, sentencia.