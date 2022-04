El Frigoríficos del Morrazo, a por un imposible

El Frigoríficos del Morrazo buscará un imposible en el encuentro que esta mañana (12 horas, Palau Blaugrana, con el arbitraje del madrileño Arcos Adeva y del catalán Luque Cabrejas) afronta ante un Fútbol Club Barcelona que viene de proclamarse campeón de Liga el pasado fin de semana. El conjunto cangués intentará recuperar sensaciones y ser competitivo ante una escuadra a la que parece muy complicado poder sorprender en su feudo, tal y como asume el técnico del Cangas, Nacho Moyano. “Cuando juegas contra ellos fuera de casa siempre es una semana para cargar físicamente y ponerse a punto de cara a siguientes compromisos, aunque eso no quita que vayamos con el objetivo de competir el máximo tiempo posible”.

El camino a seguir para el Frigoríficos está marcado en los dos precedentes de esta temporada con los blaugrana, uno en Liga Sacyr Asobal (26-33) y otro en las semifinales de la Copa del Rey (28-36). “En ambos competimos durante buena parte de los choques”, destaca el técnico madrileño, que insiste en la importancia de “estar en partido el máximo tiempo posible y acabar con buenas sensaciones”. La posibilidad de que el enfrentamiento ante los de Antonio Carlos Ortega sirva nuevamente como punto de inflexión, tal y como sucedió en la primera vuelta, también está encima de la mesa. Entonces, al Cangas le sirvió para encadenar cinco victorias consecutivas.

“Está claro que esta segunda vuelta no ha dejado a nadie satisfecho, si bien está condicionada por la primera. Aún tenemos opción de sumar en ella 14 puntos [por el momento los cangueses suman 6], y si no son 14, pues 13 o 12, para cerrar la temporada alrededor de los 30 puntos”, argumenta Moyano. En todo caso, la idea es retomar la senda de la segunda parte en Puente Genil y no la de la primera. “Allí se vio a un equipo que se jugaba la vida y otro que no tiene claro dónde está. Sus mejores jugadores hicieron un gran partido y fueron mejores. Después competimos muy bien en la reanudación, pero nos faltó algo de fuelle para poder sacar algo positivo”, añade.

El conjunto cangués visita al Barcelona con el objetivo de recuperar sensaciones

El plan de partido ante el campeón de Liga no variará en exceso de cualquier otro, apunta Moyano. Eso sí, no descarta que el duelo pueda servir para que algún jugador pueda soltarse y recuperar confianza en su juego. “La gente tiene que jugar lo más suelta posible, porque la posibilidad de dar una sorpresa es bastante remota”, insiste el preparador.

Salgado, con una luxación en el hombro, es la única ausencia en la expedición canguesa, que está formada por los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Santi López y Rubén; los laterales David Iglesias, Brais, Aizen y Gayo; los pivotes Quintas, Martín y Asensio; y los extremos Jenilson, Menduiña, Moisés y Dani Fernández. El plan de viaje del Cangas será especialmente apretado, con la ida y el regreso en el mismo día. Así, el equipo cangués partirá a las 4.30 de la madrugada de Cangas hacia Santiago, en donde tomará un vuelo a las 6.50 para aterrizar en la Ciudad Condal alrededor de las 8.40. El partido se juega a las 12 y ya por la tarde, a las 19.25, la expedición tomará el vuelo de regreso a Galicia.

Los blaugrana, con la vista en la Champions

Con los deberes hechos en Liga y la vista puesta en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Flensburg afrontará el partido de hoy el Fútbol Club Barcelona. La única novedad en la lista de Antonio Carlos Ortega será la entrada del pivote del Barça B Artur Parera en detrimento del tunecino Ben Alí, en una convocatoria en la que también están los porteros Pérez de Vargas y Maciel; los extremos Janc, Ariño, Aleix Gómez y Ángel Fernández; el pivote Fábregas; los centrales Makuc y Cindric; y los laterales Mem, N’Guessan, Petrus, Lángaro, Richardson y Ali Zein.

“Ahora tenemos que cambiar un poco el chip pensando ya en los cuartos. Aún quedan cinco partidos de Liga y por supuesto los queremos ganar”, señala el entrenador. Por su parte, el brasileño Lángaro, en declaraciones recogidas por la web del conjunto blaugrana, apuntó que el Cangas “es un equipo al que nos ha costado ganar”.