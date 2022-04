El Alondras, a un punto del objetivo

Un punto. Es lo único que separa al Alondras de certificar su continuidad en la Tercera División y de poner el broche de oro a un excelente final de campeonato. El empate ante el Somozas ha servido para que la escuadra que dirige José Antonio Rodríguez encadene su séptimo partido consecutivo sin perder y afronte en las mejores condiciones posibles la última jornada de Liga. Los cangueses iniciarán el fin de semana con 37 puntos por los 36 de Silva y Viveiro y los 34 del Choco, en el cuarteto implicado en la lucha por eludir la quinta plaza por la cola.

El conjunto cangués se medirá a un Arzúa que, tras imponerse al Barco, ya ha garantizado la permanencia, y, por tanto, llegará a O Morrazo con los deberes hechos. Al preparador alondrista no le agrada, sin embargo, esta situación. “No me gusta cuando un equipo se juega mucho y el otro no. Preferiría que ellos se encontrasen en nuestra misma situación. Vendrán sin tanta tensión y eso a veces es un plus”, afirma el preparador ourensano.

El Alondras ataría la salvación con un empate, pero incluso perdiendo podría lograrla si fallase al menos uno de sus tres rivales. El Choco recibe a un Noia cuya esperanza es mantener ese cuarto puesto por la cola a la espera de que ascienda alguno de los equipos gallegos en la promoción. Para dar caza al cuadro rojiblanco a los redondelanos solo les valdría la victoria. El Silva, por su parte, visita a un Juvenil que se juega ese cuarto puesto por la cola con el Noia. Con el golaveraje ganado con el Alondras, el Silva solo necesitaría un punto para adelantar en la tabla a los de José Antonio Rodríguez. El Viveiro necesitaría ganar para sobrepasar a los alondristas y encima debería hacerlo ante el, a priori, peor rival posible, un Polvorín que es líder y que se juega el ascenso directo.

Al conjunto cangués le basta con un empate ante el Arzúa para cerrar la permanencia

Pero José Antonio Rodríguez no se plantea ni el empate en su partido ni ninguna de estas posibilidades. “Nosotros vamos a ganar. En el vestuario no se contempla otro escenario que no sea el de un rival que saldrá al cien por cien, y, por tanto, nosotros deberemos estar a nuestro mejor nivel para sacar adelante el encuentro”, señala, antes de añadir que “hay que ganar para finalizar la temporada tranquilos y sin estar pendientes de otros resultados”.

En todo caso, el Alondras parece llegar al momento decisivo de la temporada en plenitud de facultades al haber sumado 13 puntos en los últimos siete partidos con un registro de nueve goles a favor y únicamente tres en contra. Poco importó que le tocase afrontar en este periodo finales contra rivales directos como Sofán o Juvenil o contra equipos de la zona alta como Barco o Somozas. Es más, Rodríguez recuerda que en los últimos nueve partidos –desde que el tomó las riendas del equipo– “hemos jugado contra seis de los siete primeros clasificados”, con únicamente el Rápido de Bouzas quedándose fuera de una lista en la que sí estaban Polvorín, Racing Villalbés, Fabril, Ourense CF, Barco y Somozas. “Todos los partidos han sido durísimos, pero a mí el equipo me ha transmitido buenas sensaciones desde el primer día. Hemos sido un rival muy complicado de ganar porque hacemos las cosas bien”, afirma.

Eso sí, a Rodríguez le queda la espina de no haber sacado más rédito al partido ante el Somozas. “Jesús tuvo una ocasión clara al inicio y luego sufrimos hasta que ajustamos un par de cosas, pero no tuvieron ocasiones. Y con balón estuvimos bien, aunque nos faltó algo más para ese último pase”, sentencia.

Pendientes del estado físico de Yago Pérez

José Antonio Rodríguez apura las opciones de contar con el máximo de efectivos de su plantilla de jugadores de cara al partido del domingo ante el Arzúa. La principal duda está centrada en Yago Pérez, lesionado en una rodilla en el entrenamiento previo al partido ante el Somozas. El veterano mediocampista, que se había destapado como goleador ante Sofán y Barco, no entrenó el lunes y habrá que ir viendo sus sensaciones durante lo que resta de semana.

La buena noticia será la recuperación de Nando tras haber superado unas molestias musculares que le impidieron entrar en la lista ante el Somozas. En cambio el técnico ourensano tendrá las bajas ya conocidas de Martín y Firi, ambos por sendos problemas de rodilla, y la de Diego, que vio en Somozas una cartulina amarilla que le hará cumplir sanción al completar el ciclo de amonestaciones.