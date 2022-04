El Getelec afianza la segunda plaza al vencer al Esmorga

Casa Adriano y Getelec Instalaciones refuerzan su dominio en la Liga Keniata de Moaña después de la disputa de una jornada que les ha servido para abrir hueco con respecto a sus inmediatos perseguidores. El líder de la categoría y vigente campeón sumó los puntos ante el Aris Metal Sixplac sin necesidad de jugar al haber abandonado este equipo la competición, mientras que el segundo clasificado tuvo que sufrir para imponerse de forma ajustada al Esmorga en un enfrentamiento directo en la zona alta de la clasificación. El resultado le sirve al Getelec Instalaciones para abrir un hueco de cuatro puntos sobre su rival del pasado fin de semana.

El Crispametal cedió un inesperado empate en su choque contra el Automoción 313

Y cuatro puntos son también los que le lleva de ventaja a un Crispametal que no pudo pasar de las tablas (3-3) ante el Automoción 313, desperdiciando una buena oportunidad para colarse en posiciones de podio. Un escalón más abajo el Bar Ramona/Costas Barber Shop es el primero de los mortales. En esta ocasión venció por un contundente 5-0 al Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética, lo que le permite mantener un pequeño colchón de partido y medio sobre el siguiente en la clasificación, el Bar Eladio, que esta semana doblegó al Electricidad Bermúdez en un disputado choque que finalizó con triunfo de los primeros por 3-2.

La pugna por entra en el grupo que peleará por el título se va aclarando poco a poco, especialmente para un Fulming que resolvió con éxito su enfrentamiento directo ante el Máikel and Best Sport (4-3). En cambio, el Burguer Piscis/Chiringuito A Borna se vio sorprendido por un Tecnosat que lo derrotó por un 2-6, El Automoción 313 es quien marca ahora el límite de los diez elegidos gracias a su igualada con el Crispametal, si bien el A Centoleira/Daniel’s/Lenex Tattoo no renuncia a las posiciones de privilegio y en esa jornada sumó una victoria tan importante como incontestable ante el BB+ por 12-1. Eso le permite situarse a solamente dos puntos del décimo lugar.

En la zona baja el Leña Verde/O Farol goleó al Decoraciones Fernández con idéntico resultado al que lo había hecho una semana antes el Casa Adriano, 9-0. La victoria del Tecnosat le sirve para ganar un puesto, aunque aún lo mantiene lejos de los diez primeros puestos. Y una de las sorpresas de la jornada fue la igualada del penúltimo clasificado, el Kanillas Athlétic, ante un Café Bar Curra que es noveno, pero que ve reducida a solo tres puntos su ventaja con respecto a la undécima posición de la tabla.

Este fin de semana hay parón liguero a causa de las vacaciones de Semana Santa.