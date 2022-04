El Automanía Luceros, en cuadro, a sorprender al Lanzarote

Con solo 12 jugadores y numerosas ausencias afronta el Automanía Luceros el encuentro de esta tarde (20.30 horas, pabellón Ciudad Deportiva de Lanzarote, con el arbitraje de los madrileños Rodríguez Díaz y Fernández García) ante el Gourmet Ampate Lanzarote. El conjunto cangués no renuncia a dar la sorpresa a pesar de que no podrá contar con Salgado y tampoco con los juveniles de los que echa mano habitualmente –Gael, Iago y Manu Pérez–, convocados con la selección gallega para el Campeonato de España. Además, Xoel, que sí está en la lista, no podrá jugar por unos problemas musculares.

Da Cunha viaja con solo 12 jugadores, y sin Salgado y los juveniles Así las cosas, el técnico vigués irá con solo tres primeras líneas –Camiña, Alberto y Álex Rey– en una lista en la que hay seis extremos –Xoel, Mallo, Vilanova, Éric, Xián e Iñaqui–, dos porteros –Javi y Pablo– y dos pivotes como Rubén Augusto y Bernárdez. Da Cunha tiene claro que las opciones de su equipo pasan por defender bien. “Ellos se mueven por encima de los 30 goles y hay que minimizarlo. Si encajamos un máximo de 24 tendremos nuestras opciones”, sentencia.