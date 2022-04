El Balonmano Luceros ya conoce a sus rivales en el Sector Nacional Juvenil. La escuadra que dirige Adrián Méndez se enfrentará a dos de las canteras más renombradas a nivel nacional, como la del Ikasa Madrid y la del Recoletas Atlético Valladolid, además de al Gáldar canario en una fase que tendrá como sede Madrid. El torneo tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de este mes.

“Es un grupo complicado, contra el campeón de Madrid y el segundo de Castilla León, y quizás es un rival más débil el Gáldar”, admite el preparador cangués, que no obstante cree que su equipo llegará moralmente reforzado después del título logrado en la Final Four Juvenil tras haber remontado una desventaja que llegó a ser de hasta ocho goles al Teucro. El Ikasa no será un desconocido, al haber sido durante muchos años el club de Nacho Moyano.

“Hemos recuperado a la gente y eso se nota”, señala. Y es que el verdadero potencial de la plantilla de O Morrazo, con una de las mejores camadas de los últimos años, no ha llegado a verse por la multiplicación de los problemas físicos, que relata el propio Méndez. “Meira y Manu Pérez han estado fuera cuatro meses, Roberto tres, Barreiro un mes y Gael mes y medio”. señala. El punto de inflexión de esta temporada estuvo en el duelo de Liga ante el Cisne. “Les ganamos sin tener recuperados a todos y a partir de ahí ya cogimos una línea ascendente”, afirma.