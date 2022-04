La tranquila indefinición del Frigoríficos

El punto sumado ante el Bada Huesca permite al Frigoríficos del Morrazo mantenerse en una privilegiada posición en la Liga Sacyr Asobal –sexto con 22 puntos en su casillero– pero también en una cierta indefinición respecto a sus objetivos. Sin tener garantizada la permanencia –aunque sí esté muy encarrilada, con siete puntos de renta sobre descenso y promoción– los cangueses no quieren pensar en horizontes más ambiciosos. “Estamos como la gran mayoría de los equipos de la Liga, que no sabemos si mirar hacia arriba o hacia abajo. En esta situación no nos planteamos nada que no sea el siguiente partido”, razona el técnico del conjunto azul, Nacho Moyano.

Lo cierto es que la igualdad continúa siendo máxima en la categoría. Barcelona, Bidasoa y Granollers están destacados al frente de la tabla clasificatoria, con el Logroño en el cuarto puesto. A partir de ahí, el atasco es importante, con Benidorm (23 puntos), Frigoríficos (22), Ademar (22), Cuenca (21), Anaitasuna (21) y Huesca (20) en un margen de solamente tres puntos. Y sin perder de vista a un Viveros Nava que suma 18 pero que ha disputado un partido menos, al igual que Huesca y Benidorm. “Estamos metidos en una lucha directa con Benidorm y otros tantos equipos en la zona noble, así que el partido del domingo será un duelo directo en el que tenemos que ser capaces de mantener el golaverage en caso de empate”, reflexiona el madrileño. Moyano valora que su equipo haya conseguido recuperar su identidad en la Copa del Rey y ahora en Liga. “Es cierto que pudimos haber jugado mejor, haber estado más finos en determinadas situaciones, pero también que no le perdimos la cara en ningún momento. Puntuamos de nuevo en casa y es un refuerzo moral importante”, señala, dando por bueno un empate en un día que no fue el mejor de los cangueses. “Defendimos y contraatacamos muy bien, pero en ataque posicional no estuvimos cómodos en ningún momento, no fue nuestro mejor día”, admite. “No sabemos si mirar arriba o abajo”, dice Moyano, que solo piensa “en el próximo partido” Para el preparador de los de O Morrazo “nos faltó paciencia para atacar. Ellos variaron bastante su defensa con respecto a los tres enfrentamientos anteriores y estuvieron mucho más cerrados, más juntos”. Ante ese dispositivo el mejor antídoto no era otro que el lanzamiento exterior. “Nos faltó encontrar el espacio en la zona del lateral con la medio mixta que le hacían a Dani Fernández. No supimos leer bien su sistema defensivo”, afirma. La buena noticia fue la recuperación del Cangas más sólido en retaguardia. “Hubo algunas semanas en las que no acabamos de encontrarnos bien en el trabajo defensa/portería, y el domingo la defensa, la portería y el contragolpe fueron lo que mejor funcionó”, señala el preparador del Frigoríficos. “Si solo encajas 25 goles tienes más opciones de ganar un partido, ahí cumplimos, pero nos faltó darle continuidad en ataque”, sentencia. Díaz y Forns, en las mejores paradas El buen papel realizado por la portería del Frigoríficos ante el Huesca ha provocado que no uno sino sus dos inquilinos hayan entrado directamente en el top 5 de las mejores paradas de la jornada en la Liga Asobal. En concreto Javi Díaz ocupa el tercer puesto en el ranking al detener un lanzamiento en contragolpe a Gerard Carmona en la primera parte del duelo, cuando el marcador reflejaba un 11-11. Forns, por su parte, está en la privilegiada lista en el puesto número dos, y en su caso con una doble intervención exitosa, curiosamente ante el mismo protagonista que su homólogo. Sucedió en el minuto 36, cuando el meta catalán detuvo un lanzamiento de siete metros a Carmona y el posterior rechace, también al extremo derecho del cuadro oscense desde los seis metros. Dmytro Horiha, nuevo refuerzo para el Nava Mientras el Cangas disfruta de un año de tranquilidad, sus rivales siguen echando mano de la billetera para reforzarse y mejorar sus prestaciones. El último en hacerlo ha sido el Nava, que se ha hecho con los servicios del lateral Dmytro Horiha, del Motor Zaporozhye. El ucraniano se une al zurdo Luka Sebetic, fichado hace un par de semanas. Sinfín (Molina y Malus), Ademar (Virbauskas y Malasinskas) o Torrelavega (Mijuskovic) ya se habían reforzado anteriormente en su pelea por huir de la zona baja.