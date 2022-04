Combate nulo entre Frigoríficos y Huesca

Frigoríficos del Morrazo y Bada Huesca se anularon mutuamente y firmaron tablas (25-25) en un encuentro que repitió el guión de máxima igualdad de sus tres anteriores duelos de la temporada (uno en Liga Sacyr Asobal y dos en Copa del Rey) y que volvió a decidirse en los últimos segundos. Como si de un eterno deja vu se tratase hubo que aguardar al último minuto para que el choque se decantase hacia uno u otro lado. El Cangas entró en ese periodo en inferioridad por una exclusión de Gayo, y Montoya lo aprovechó para dar ventaja a los suyos (24-25) a falta de 41 segundos. Pero los de Nacho Moyano supieron jugar con acierto su inferioridad y Jenilson Varela acertó desde el extremo para situar el empate a 14 segundos para el final. Luego, el lanzamiento de Sergio Pérez se fue fuera y el contragolpe lanzado por Javi Díaz llegó claramente fuera de tiempo para que el luso anotase lo que hubiese sido gol del triunfo cangués.

A pesar de haber roto su racha de cuatro derrotas consecutivas en Liga, no hubo fiesta completa en O Gatañal tras el buen papel del Frigoríficos en la fase final de la Copa del Rey en Antequera. El Huesca, conjunto correoso donde los haya, no era el rival propicio, y pronto se vio que la pista canguesa acogería un duelo de poder a poder, quizás no excesivamente brillante, pero sí equilibrado al máximo.

Los primeros en reivindicarse fueron Javi Díaz y Almeida, en un protagonismo efímero en el brasileño, pero que el rosaleiro extendería a la totalidad del choque. En un partido en el que a los de Moyano les falló la fluidez y seguridad ofensiva, la portería –Forns también estuvo espléndido el escaso tiempo que salió– y la defensa aguantaron a los locales. El Huesca tenía claro que debía huir de los ataques posicionales, y apostaba por el contragol para dominar en el inicio (4-6, minuto 11). El Cangas sacó réditos a su actividad atrás y Dani Fernández capitaneó con tres contragolpes consecutivos la revolución de los suyos, que anotaron un parcial de 6-1 (10-7, minuto 18).

Moyano había destacado la víspera del choque la capacidad de los de Nolasco de seguir martilleando independientemente del marcador y los visitantes lo demostraron. Su 6.0 maniataba un atascado ataque local y, paso a paso, devolvían las tablas al electrónico (10-10, minuto 23, con tiempo del entrenador local). Eran minutos complicados para el Cangas, con una exclusión a Quintas y la obsesión de jugar con el pivote traducida en tres pérdidas. Javi Díaz mantuvo a los suyos y al descanso se llegó con 12-12.

Jenilson anotó en inferioridad a falta de 14 segundos el gol del empate

El paso por vestuarios no despejó las ideas de un Frigoríficos que seguía sufriendo en cada ataque en la telaraña tejida por Nolasco. (16-18, minuto 45). Moyano paraba el partido y sus palabras daban aire a los suyos, que de nuevo explotaban su defensa para rentabilizar el contraataque (18-18).

Los visitantes sufrían una doble exclusión, aprovechada por la escuadra canguesa para retomar el mando del encuentro y, posteriormente, para coger de nuevo una diferencia de dos goles gracias a un Brais que, ante el discreto partido de David Iglesias, asumió la responsabilidad ofensiva junto a Martín Gayo. Nolasco pedía tiempo (22-20, minuto 51).

El equipo oscense hacía daño con Montoya en los seis metros y conseguía igualar poco después (23-23, minuto 55). Brais devolvía el mando a los suyos (24-23) antes de que una exclusión de Santi López dejase a los suyos con uno menos. Forns detenía el cuarto penalti de la tarde –dos él, otros dos Javi Díaz– y Dani Fernández enviaba fuera su lanzamiento. Carmona situaba el 24-24 en el marcador y el técnico local pedía su último tiempo muero a falta de un minuto y 21 segundos. En el siguiente ataque David Iglesias perdía el balón y Gayo, al tratar de retrasar el contragolpe era excluido. Quedaba un minuto por delante y los goles de Montoya y Jenilson hicieron justicia en un choque abocado a las tablas.

