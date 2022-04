El Frigoríficos, a explotar el efecto Copa

El Frigoríficos del Morrazo quiere aprovechar el trampolín que supuso en su rendimiento la reciente fase final de la Copa del Rey para imponerse en el duelo que esta tarde (16.15 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los cántabros Jesús y Jorge Escudero Santiuste) afronta ante el Bada Huesca. Y es que la cita de Antequera sirvió para que el conjunto cangués dejase atrás su mala racha en Liga Sacyr Asobal –con cuatro derrotas consecutivas ante Cuenca, Granollers, Torrelavega y Atlético Valladolid– y reviviese las sensaciones y el juego ofrecidos durante toda la primera vuelta del campeonato. Ahora, con la plantilla al completo después de que hombres como Quintas, Martín, Asensio, Gayo o Brais hayan superado sus problemas físicos, el Cangas quiere demostrar que está de vuelta.

“Solo pensamos en ganar, queremos devolverle a la afición lo que nos dieron en la Copa y poder festejar con ellos este éxito”, subraya un Nacho Moyano muy agradecido por el esfuerzo de los dos centenares de aficionados que respaldaron a los suyos en Antequera. Más allá de eso el duelo tiene una especial relevancia por múltiples factores. El más evidente de ellos es la necesidad de regresar a la senda de la victoria tras mucho tiempo sin puntuar, pero tampoco hay que desdeñar la posibilidad de seguir abriendo hueco con respecto a las posiciones de descenso y, por tanto, acercarse al objetivo de la permanencia. “No hay que mirar más allá de que son dos puntos que te permiten respirar un poco más y que prácticamente certifican tu estancia en Asobal”, señala el técnico madrileño, que añade que a partir de ahí “podremos plantearnos las metas que queramos para los últimos ocho partidos de Liga”.

El Cangas ocupa la sexta plaza con 21 puntos, los mismos que Cuenca (quinto), Anaitasuna y Benidorm; uno más de Ademar (que tiene 20) y dos que Huesca (que suma 19). La igualdad es máxima y una victoria permitiría a los de Moyano continuar peleando por las posiciones de privilegio y, ¿por qué no?, incluso por una plaza en Europa la próxima campaña.

El cuadro cangués, de nuevo al completo, quiere romper ante el Huesca su mala racha en Liga

Después de una semana marcada por la tranquilidad y la satisfacción por el buen papel desempeñado en Copa, Moyano podrá disponer de la totalidad de su plantilla. Incluso Santi López, con molestias en un tobillo, parece haber mejorado, lo que hará que la lista de convocados esté integrada por los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Rubén, Santi López y Salgado; los laterales David Iglesias, Brais, Gayo y Aizen; los extremos Dani Fernández, Jenilson, Moisés y Menduiña: y los pivotes Quintas, Martín y Asensio. Con ellos, el técnico madrileño confía en pelear por un triunfo que no espera fácil. “Todo lo que no sea ganar de uno en un encuentro igualado me parecerá raro”, bromea, en clara referencia a los tres precedentes entre cangueses y oscenses de esta temporada.

Marcelo, única ausencia en el equipo oscense

El zurdo Álex Marcelo será la única ausencia en la escuadra que dirige José Francisco Nolasco y que hoy se presentará en Cangas con ánimos renovados tras imponerse durante la semana al Bathco Torrelavega. “Pienso que llegan en el mejor momento de la temporada, con todos los jugadores recuperados y con Sergio Pérez a tope. Nos van a exigir nuestra mejor versión”, apunta Moyano. De los oscenses apunta que “siempre juegan igual, independientemente de cómo vaya el marcador, y eso los hace peligrosos”, y admite asimismo que, “aunque no tienen un jugador de diez, sí tienen muchos de ocho como Sergio Pérez, un pivote ofensivo como Montoya, un jugadorazo como Asier Nieto, que siempre nos hace daño, los extremos las meten...”.

Eso le hace asegurar que su rival de hoy “ofrece un nivel medio alto”, además de destacar en la parcela defensiva. “Son muy completos”, sentencia el preparador de los de O Morrazo. Nolasco, por su parte, admite la dificultad de puntuar a domicilio y señala que “si somos capaces de sobreponernos al ambiente que haya, cometemos pocos errores y pérdidas en el ataque y además tenemos solidez defensiva tendremos opciones de puntuar”.