El Getelec Instalaciones sufre su primera derrota y pierde el liderato

La decimonovena jornada de la Liga Keniata de Moaña ha traído un cambio de líder. El Getelec Instalaciones ha perdido su privilegiada posición después de caer derrotado por 3-6 ante un Burguer Piscis/Chiringuito A Borna que protagonizó la sorpresa del fin de semana. El primer pinchazo del Getelec Instalaciones después de 14 partidos sin fallo posibilita que el Casa Adriano, asalte la primera plaza tras su victoria ante el Leña Verde/O Farol con un incontestable 8-1. El vigente campeón suma ahora los mismos puntos que el Getelec, pero con la ventaja de haber disputado un encuentro menos, y ya es el único equipo de la categoría que ha sumado la totalidad de los puntos en juego.

El triunfo del Burguer Piscis posibilita que el Casa Adriano asalte la primera posición

Esmorga y Crispametal, los otros dos conjuntos inmersos en la lucha por el campeonato, no fallaron y resolvieron con éxito sus respectivos compromisos. Los primeros vencieron al BB+ con un claro 6-2, mientras que los segundos sumaron los tres puntos por la incomparecencia de su rival, el Café Bar Curra.

Un escalón más abajo el Bar Ramona mantiene su quinto puesto a pesar de haber disfrutado de una jornada de descanso, si bien se colocan a un punto tanto Burguer Piscis/Chiringuito A Borna como el Bar Eladio, que derrotó por 3-0 al Fulming.

La pelea por estar entre los diez primeros no sufre variación alguna, y Café Bar Curra y Fulming mantienen sus posiciones, al igual que un Máikel and Best Sport que sigue décimo tras caer ante el A Centoleira/Daniel’s/Lenex Tattoo. Eso sí, la clasificación se aprieta, porque el Automoción 313 resolvió por 3-0 su encuentro ante el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética. Eso supone que entre el octavo y el decimotercero haya seis equipos en un margen de únicamente tres puntos. Y este fin de semana habrá un duelo directo entre el Automoción 313 (undécimo) y el Máikel and Best Sport (décimo), ambos con 21 puntos en su casillero.

Un poco más abajo, Rápido da Jalleira y Decoraciones Fernández firmaron tablas para mantenerse en sus posiciones, aunque dejando pasar una buena oportunidad de acercarse al décimo lugar. En las últimas posiciones hubo más movimiento del habitual. El Electricidad Bermúdez sumó los puntos sin necesidad de vestirse de corto ante el ya retirado Aris Metal Sixplac, lo que le vale para conservar los dos puntos de ventaja que le lleva al Kanillas Athlétic. Y es que este fue capaz de imponerse por 3-1 al Tecnosat y quitarse de este modo el mal sabor de boca del pasado fin de semana, en el que había caído derrotado por 10-0 ante el Getelec Instalaciones.