“La Copa nos ha servido de mucho, hemos recuperado energía y cabeza”

Cumple tan solo su tercera temporada en el Frigoríficos del Morrazo pero ya es su capitán y parece que lleve toda una vida en O Gatañal. “Eso es mérito del club, que te hace sentir como en casa”, reconoce. A sus 26 años Juan Quintas está exultante de satisfacción después del buen papel de su equipo en la fase final de la Copa del Rey, una cita en la que se estrenaba el pivote ourensano y que no acierta a describir con palabras. Eso sí, Antequera ya forma parte del pasado y la atención está situada ahora en el Bada Huesca, rival el próximo domingo en el regreso de la Liga.

Llegó a Cangas tras su paso por Academia Octavio y Teucro y en O Gatañal se ha asentado con la idea de permanecer mucho tiempo más. Juan Quintas es el líder en defensa de una escuadra que, tras brillar en la Copa, quiere retomar con buen pie una Liga Sacyr Asobal en la que es el equipo revelación.

– ¿Qué tal ha sido la experiencia en la Copa del Rey, más allá del éxito deportivo?

– No se puede explicar con palabras, es algo único. Era mi primera vez pero Javi [Díaz]. que lleva siete, me decía que era increíble independientemente de las veces que vengas. Valía la pena solo por ver toda la gente de Cangas que se movilizó y cómo contagió al resto del público para que nos animaran. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Competimos lo que pudimos con el Barcelona, y estamos muy orgullosos de ello.

– Para un equipo como el Cangas esto era una de esas oportunidades únicas en su historia...

– Ojalá se repita más veces, pero para mí, que llevo tres años y en los otros he luchado por no descender, pues es algo que no sabría decirte. Todos estábamos en shock, con el ambiente, con todo...

– Y deportivamente se llegó hasta donde se podía llegar, habida cuenta de que estaban en el camino del Barcelona.

– Creo que las mínimas opciones de sorprenderles tenían que ser en el primer partido. No es el de los últimos años, pero sigue siendo el Barcelona, y después del duro partido que tuvimos contra el Ademar... Les aguantamos 15 minutos, pero luego empiezan las rotaciones y tienen más banquillo que tú. Yo me quedo con que competimos todo el partido, independientemente del resultado.

– La mejor noticia fue el gran partido ante el Ademar, en el que volvió a verse al mejor Cangas.

– Sí, y borras esos fantasmas después de una primera vuelta en la que fuimos muy regulares, más allá de los números, y tras cuatro partidos en donde no puntuamos. El tema anímico era importante, porque te afecta cuando sigues haciendo bien las cosas y sin embargo no llegan los resultados. Este parón y la Copa de Rey nos han devuelto la energía.

– Además de disfrutar y llegar a semifinales, la Copa era importante como punto de inflexión para volver con fuerza a la Liga tras una mala racha.

– Si te pones a ver hemos eliminado a Logroño, Huesca y Ademar, y eso nos sirve para decir que somos los mismos de la primera vuelta. El partido contra el Ademar nos ha servido, y de mucho, tanto a nivel de energía como de cabeza.

– Por encima de otras cuestiones de juego, han notado mucho las bajas en un equipo en el que cada pieza es fundamental para poder funcionar al cien por cien.

– Es tal cual lo has dicho. Cuando nos falta cualquier pieza lo notamos mucho, también por el ritmo al que jugamos. Hemos estado sin Brais, Gayo, Martín, Asensio... El Barcelona tiene a tres jugadores por puesto y no pasa nada, pero nosotros necesitábamos recuperar a todos en lo físico y lo anímico.

– Llegan pues en un buen momento para jugar ante el Huesca.

– Sí, antes de la Copa había más dudas pero el equipo ha salido reforzado de Antequera. Es cierto que no es normal tener 21 puntos a estas alturas, y que puedes perder cuatro partidos y no pasa nada, pero también lo es que afecta que se te hayan escapado partidos importantes.

– Será la cuarta vez que se midan esta temporada al Huesca.

– Sí, con dos derrotas y una victoria, y con partidos que se han decidido por detalles. Creo que debemos seguir jugando igual, ser serios en defensa y evitar las pérdidas de balón. Debemos seguir a lo nuestro y a ver si equilibramos los resultados con ellos con un triunfo.

– Es un partido importante para recuperar el paso y acercarse un poco más a la salvación.

– Sí, creo que es en lo que tenemos que pensar, en hacer bien las cosas para acercarnos a la permanencia. Soñar y pensar en Europa está muy bien, pero lo primero es lo primero. La salvación está más cara que nunca y hay que cerrarla cuanto antes, y si puede ser en dos jornadas, pues mejor.

– Molina, Malus, Malasinskas, Virbauskas, Sebetic... Todo el mundo se está reforzando.

– Sí, los de arriba mantienen plantillas, pero los de abajo están aprovechando la guerra para traer a jugadores muy buenos.