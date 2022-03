El Paraíso pierde con el Iso qui quirías ti y cae a la quinta plaza

El Persianas Morrazo es aún más líder en la Liga Kenyata de Cangas sin necesidad de haber jugado. El primer clasificado de la categoría se impuso por 3-0 al Frenahaybache Teumóvil por la incomparecencia de este último y amplía a siete puntos su renta al frente de la tabla gracias al pinchazo del que era hasta ahora su máximo rival. El Paraíso perdió de forma ajustada (2-3) en el duelo en la zona alta que protagonizó con el Iso qui quirías ti y se descuelga hasta la quinta posición, la última del grupo cabecero.

El Peluquería Vanesa Marcos se estrena ante el Independiente en el duelo de colistas

Talleres Veiga y Toldos Morrazo no desaprovecharon la oportunidad de saltar hasta la segunda y la tercera posición de la tabla, respectivamente, al sacar adelante con éxito sus respectivos compromisos. Los primeros derrotaron por 3-1 a un Cocoon que cotizaba al alza y que agotaba sus opciones de engancharse a los cinco primeros clasificados, mientras que los segundos tuvieron menos problemas para imponerse por un claro 5-1 al M-Auto Alimoche.

En la zona intermedia el Carrera Telecomunicaciones Morrazo dio caza al Cocoon después de vencer (6-4) en su partido con el Viejas Glorias. Un escalón más abajo Seixos Talleres Alejandro y Lokal firmaron tablas en su duelo particular (2-2). Con todo, el otro resultado más llamativo de la jornada fue el triunfo del Peluquería Vanesa Marcos ante el Independiente en el choque que enfrentaba a los dos únicos conjuntos que todavía no habían puntuado esta temporada. El Smoke City, por su parte, abre hueco al haber sumado los tres puntos ante un Pádel Aldán que no se presentó.

En la Liga de Veteranos el campeonato comienza a coger forma tras la disputa del grueso de los encuentros aplazados. Los resultados de la pasada jornada fueron los siguientes: Electricidad Bermúdez 3-Independiente 1; Discutir Rindo 3-Puchos 0; Restaurante Serafín Cíes 0-Estrella Coja 5; y Chinchos 3-Barrio Sésamo 0. La clasificación está liderada por el Estrella Coja con 15 puntos, los mismos que un Discutir Rindo con un partido menos. El Puchos suma 12, el Chinchos 9, Electricidad Bermúdez 7, Independiente 5, Restaurante Serafín Cíes 4 y Barrio Sésamo 0.