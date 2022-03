José Antonio Rodríguez: “No hay partidos más difíciles que otros”

Con 12 jornadas sin ganar y un punto de nueve posibles desde la llegada de José Antonio Rodríguez a su banquillo, la necesidad de victoria del Alondras es un hecho al que no escapa su entrenador. Pero el ourensano subraya que las ansias no deben llevar a los suyos a confundir el camino. “Sería una liberación ganar, lo tenemos claro e interiorizado, pero para conseguirlo hay que hacer las cosas bien. Esto no llegará por arte de magia o por suerte”, subraya.

Relacionadas El Alondras se atraganta en 2022