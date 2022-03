El Getelec da un golpe en la mesa y gana al Crispametal

El Getelec Instalaciones ha dado un golpe encima de la mesa y se ha aupado al liderato en solitario de la Liga Keniata de Moaña después de imponerse por 3-0 al Crispametal, rival directo en la lucha por el campeonato y anterior inquilino de la primera plaza de la categoría. El líder de la competición moañesa continúa con su impecable racha de resultados, que le ha llevado a sumar los 36 puntos en juego, con una tarjeta de 12 victorias.

Esmorga y Casa Adriano no fallan y se mantienen en los puestos de privilegio

Tan solo el Casa Adriano, tercer clasificado y vigente campeón, ha sido capaz de mantener el ritmo del Getelec Instalaciones, con once victorias en otros tantos encuentros, la última de ellas gestada con un 9-1 ante el Electricidad Bermúdez en la que fue la goleada del fin de semana en el Keniata de Moaña. Con todo, la segunda plaza provisional es para el Esmorga, que en esta jornada se impuso por 5-1 al Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética, y que en lo que va de temporada únicamente ha cedido un empate. El cuarteto cabecero lo completa el Crispametal, con los mismos 33 puntos del Casa Adriano, aunque con 13 partidos disputados hasta la fecha.

A una considerable distancia de los favoritos al título el Bar Ramona/Costas Barber Shop encabeza el grupo perseguidor con 22 puntos en su casillero a pesar de no haber disputado el partido que tenía previsto el fin de semana ante el Leña Verde/O Farol. A su estela se encuentra un terceto de equipos. El Bar Eladio venció de forma ajustada al Café Bar Curra por 3-2, mientras que el Máikel and Best Sport también hizo los deberes ante el Tecnosat por 6-4. El tercero en liza es el Burguer Piscis/Chiringuito A Borna, que cayó ante un Rápido da Jalleira que abre hueco con respecto a los seis últimos clasificados del grupo.

El Automoción 313 se sitúa en el ecuador de la tabla clasificatoria después de haber sumado los tres puntos ante un Aris Metal Sixplac que no se presentó al encuentro tras haberse retirado del campeonato. Y el BB+ tuvo que sufrir para imponerse por 3-2 al colista de la categoría, el Kanillas Athlétic. El duelo entre Decoraciones Fernández y Fulming fue aplazado y el A Centoleira/Daniel’s/Lenex Tattoo descanso en esta jornada.

De este modo, la clasificación no varía un ápice en sus últimas posiciones, con el Kanillas Athlétic como “farolillo rojo” con 5 puntos, el Aris Metal Sixplac antepenúltimo con 6 y Electricidad Bermúdez y Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por encima de ambos con 7 puntos cada uno de ellos.