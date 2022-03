El Frigoríficos paga los apagones finales

Dos apagones en la recta final de los partidos ante Incarlopsa Cuenca y Bathco Torrelavega (28-29) están detrás de las dos derrotas en casa que ha encajado el Frigoríficos del Morrazo en la segunda vuelta de la Liga Sacyr Asobal. Frente al cuadro cántabro los cangueses ganaban por 26-25 a falta de tres minutos y medio y con uno más en pista, pero acabaron encajando un parcial de 2-4 para ceder el choque.

“La reflexión que hago es que hicimos 55 minutos buenos o muy buenos y cinco malos. No ha sido de nuestros peores partidos, y no dónde se nos va”, señala Nacho Moyano. Sin embargo, el técnico del Cangas sí apunta a dos momentos decisivos, uno primero de “siete minutos en la segunda parte en la que no encontramos la mejor selección de lanzamiento y cuando lo hicimos nos encontramos con su portería”. En ese periodo se pasó del 19-15 del minuto 35 al 20-21 del 42 tras un parcial adverso de 1-6. El otro fue en los minutos finales del choque, cuando el Torrelavega dio la vuelta al marcador a pesar de encontrarse en inferioridad.

“Hicimos una mala gestión de la superioridad numérica, y después sucede el accidente de la última acción que acaba con el penalti y la derrota”, manifiesta el preparador madrileño. Así, el 26-26 llega “tras una buena acción ofensiva de ellos”, aunque en un tremendo error de la defensa del Cangas, que deja solo a Colunga. Y el 26-27 se produce “en un error” en el pase de Santi López que desemboca en el contragolpe de Leo Renaud-David. Sobre la última jugada del partido, con Jenilson Monteiro como involuntario protagonista, Moyano tiene claro que “estaba fastidiado, como no podía ser menos, y se disculpó. Mete la mano donde no debe, pero es un acto reflejo”, en una acción de golpe franco que parecía controlada por los locales y que no dejaba muchas opciones de lanzamiento al cuadro cántabro.

El conjunto cangués se deja los puntos ante Cuenca y Torrelavega en la recta decisiva

Frente al Incarlopsa Cuenca los cangueses dominaron el duelo con rentas que llegaron a ser de hasta cinco goles (17-12, 20-15). El conjunto que entrena Lidio Jiménez igualó a falta de seis minutos (25-25) pero no se puso por delante en el marcador por vez primera hasta el 26-27 a dos minutos y medio del final del encuentro, gracias a a estelar actuación de Samuel Ibáñez bajo palos. Poco después, y tras una tarjeta roja a Quintas, Moyano subía el definitivo 26-28 al electrónico. El Cangas había encajado un decisivo parcial de 0-3 en los últimos cinco minutos del duelo.

Por otra parte, el equipo no estará solo en el partido del domingo ante el Recoletas Atlético Valladolid. La Marea Azul ha fletado un autobús para acompañar a los suyos en la última cita liguera antes de la fase final de la Copa del Rey.El autocar ya está lleno y saldrá a las 5 de la madrugada del mismo domingo desde la estación de autobuses (hay que estar allí 15 minutos antes). La llegada a Valladolid está prevista sobre las 10.30 horas. El encuentro se disputará a las 12 y el regreso será a las 17 horas, después de comer. La llegada a Cangas se estima que será alrededor de las 22.30 horas.

Javi Díaz y David Iglesias, en las mejores acciones de la jornada

Aunque en esta ocasión no ha incluido a ninguno de sus jugadores en el siete ideal de la jornada después de la derrota ante el Bathco Torrelavega, el Frigoríficos del Morrazo sí está representado en las mejores acciones del fin de semana en la Liga Sacyr Asobal. Javi Díaz es el protagonista de la mejor parada de la jornada, un lanzamiento de siete metros de Leo Renaud-David que el rosaleiro detiene cayéndose hacia atrás cuando el marcador reflejaba un 5-6. Asimismo, uno de los cinco goles anotados en el duelo ante el Torrelavega por David Iglesias ha sido seleccionado entre los más destacados del fin de semana. Es un lanzamiento de nueve metros por toda la escuadra que suponía el 26-24 provisional.