El Alondras, ante su primera final

La primera de las ocho finales de Champions –tal y como define José Antonio Rodríguez a los encuentros que le restan a los suyos hasta final de temporada –ya está aquí. El Alondras visita esta tarde (16.30 horas, campo de Santa Mariña) al Choco en un duelo decisivo por la permanencia, con ambos equipos separados por solamente tres puntos (si bien los redondelanos han disputado cuatro partidos menos que los de O Morrazo) y la amenaza del descenso sobre sus cabezas.

El conjunto cangués llega la cita de hoy en caída libre después de una racha de once encuentros consecutivos sin ganar que se llevó por delante hace semana y media a José Tizón, reemplazado por Rodríguez. Es por ello que, además de la evidente importancia de los puntos, los cangueses precisan de un refuerzo anímico, de un punto de inflexión que les permita resetear y recuperar cierta regularidad. “Cada partido es una final, y esta tiene el matiz de que es un rival directo”, señala el preparador ourensano, que subraya asimismo que “no podemos olvidarnos de que hay que hacer bien las cosas. Los resultados no llegan porque sí, y si no desarrollamos lo que hemos trabajado será complicado ganar”.

Esa fórmula apuntada por el entrenador supone “ser un equipo agresivo, intenso, y tener claro cómo hacerles daño y evitar que nos lo hagan”. Con dos escuadras que se conocen tanto, el técnico alondrista apunta a los “matices” como elementos para decantar el choque hacia uno u otro lado.

Rodríguez confía en mantener la solidez defensiva de los dos partidos que ha dirigido –ante Polvorín y Racing Villalbés– “en los que solamente nos crearon una ocasión de peligro en acciones de juego”– y aderezarla con mayor eficacia goleadora. “Nuestro volumen ofensivo creció en estos dos encuentros, y en concreto ante el Villalbés llegamos muchas veces”, afirma. Ahora, subraya, hay que “mostrar una mayor determinación, en la ocupación del área, en ese último pase. Tenemos que ser mejores de tres cuartos de campo hacia adelante”.

Rodríguez tiene a todo el equipo a su disposición

La recuperación de Firi permitirá a José Antonio Rodríguez disponer de la totalidad de su plantilla para afrontar el encuentro de esta tarde, con la única salvedad ya conocida del meta Martín, que está pendiente de una intervención quirúrgica en la rodilla. Firi ha trabajado con normalidad, al igual que un Mauro que poco a poco va adquiriendo el tono físico adecuado para poder aportar en estas últimas jornadas del campeonato. Así, el técnico alondrista tendrá que realizar un par de descartes para cerrar la convocatoria.

Con su tercer partido en una semana habrá que ver el once por el que podría apostar José Antonio Rodríguez, habida cuenta de la necesidad de distribuir esfuerzos entre sus hombres. El técnico ya realizó cuatro modificaciones del choque de Polvorín al del Villalbés y en este encuentro se esperan varios cambios en el once inicial. El más evidente debería ser la entrada de Aitor Díaz después de que estuviese ausente en el partido del martes por cuestiones laborales.

A partir de ahí habrá que ver por qué sistema apuesta Rodríguez y cuáles son los jugadores que incluye en ese equipo inicial. Del Choco el técnico destaca “su juego posicional” y confía en que “podamos sentirnos cómodos en el campo”.