Conquistar el cielo o bajar al barro

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ofreció el sábado en Granollers una imagen que no refleja en absoluto la que ha sido su trayectoria hasta la fecha en la presente temporada. El único partido comparable a la derrota del sábado es el de la primera jornada ante Nava y el técnico de los cangueses, Nacho Moyano, no ponía paños calientes. “No hay explicación a lo que pasó, no estuvimos a la altura de lo que llevamos haciendo todo el año y no hay nada rescatable de este encuentro”, reconocía tras un análisis en frío de la jornada. Aún así y pese a la igualdad que hay este año en la Liga Sacyr Asobal, el Frigoríficos sigue instalado en la quinta plaza con 21 puntos.

El entrenador espera que esta derrota sirva como “toque de atención” y que sirva como una especie de acicate. Moyano no habla directamente de competiciones europeas, pero en su discurso es claro. “Tenemos que ver realmente a lo que aspiramos: pelear por seguir haciendo algo grande o dejarnos ir para morir en la orilla de algo muy bonito para quedarnos en el barro”. Dicho negro sobre blanco: exprimir las posibilidades de luchar por Europa o bien verse inmerso en la pelea por la permanencia, que cada vez está más apretada. El Cangas, entre sus opciones de ir a Europa o verse inmerso en la pelea la salvación El encuentro del domingo ante el Torrelavega puede ser una buena piedra de toque, donde el Cangas tendrá que intentar cortar con la racha de dos derrotas consecutivas. Dos derrotas, pero que nada tienen que ver entre sí. “Ante Cuenca perdimos por errores en el lanzamiento, pero es que ante Granollers no estuvimos bien en ataque ni en defensa. Cometimos inumerables pérdidas de balón e hicimos todo lo contrario a lo que se suponía que debíamos hacer ante un equipo como Granollers, que saca mucho rendimiento del contragolpe y de los errores”, afirma. “La imagen del sábado no es la que debemos dar si queremos estar en la zona de privilegio”, añade Nacho Moyano. Una vez completada la decimonovena jornada, el Cangas sigue con 21 puntos, con dos puntos de ventaja sobre Benidorm y Nava y cuatro sobre Anaitasuna, Cuenca y Huesca, aunque los oscenses tienen todavía dos partidos menos. Ahora mismo la frontera del descenso la marca el Atlético Valladolid, con 14 puntos, y luego hay tres conjuntos empatados a 15 puntos: el propio Torrelavega (con un partido menos), Ángel Ximénez-Puente Genil y Sinfín. Torrelavega, un partido de tres puntos La plantilla del Frigoríficos del Morrazo comenzó ayer a preparar el próximo encuentro de liga, que será el domingo a las 19.00 horas ante el Bathco Torrelavega. El partido es uno de los elegidos para las retransmisiones televisivas y se podrá seguir a través de la TVG y LaLigaSportsTv. En el duelo ante los cántabros hay más de dos puntos en juego. En el de ida Torrelavega fue por detrás en el marcador durante casi 55 minutos, pero en los últimos cinco logró ganar con un resultado de 27-23. El primer objetivo del Frigoríficos será conseguir la victoria y, a continuación, si es posible ganar por una diferencia superior a los cuatro goles para recuperar el “golaverage”. Jugar el domingo altera ligeramente el trabajo de la semana, que incluirá dos sesiones dobles, una jornada de descanso y un entrenamiento matinal el sábado. Salvo sorpresa Moyano todavía no podrá contar con el pivote Alberto Martín para el domingo, que sigue recuperándose de su esguince.