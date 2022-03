Los minutos finales castigan al Moaña

La recta final de los partidos continúa pasando un costoso peaje a un Club Deportivo Moaña que sigue dejándose puntos en los minutos decisivos de los encuentros. La última derrota ante el Pontevedra B, gestada en el minuto 87 del choque, no hace sino confirmar una tendencia que se ha repetido esta temporada hasta la saciedad. La escuadra de O Morrazo ha encajado hasta cinco derrotas y un empate en los minutos finales de sus choques, un hecho que ha contribuido a abocarlo a la posición de farolillo rojo de la categoría, con tan solo tres puntos en su casillero.

En la jornada 15 ante el Portonovo el Moaña sufrió en sus carnes ese mal fario en el final del choque. Los locales comenzaron adelantándose con un tanto de Ventín en el minuto 6, igualado por los visitantes en el 54. Y Dani Abalo decantó el duelo con el definitivo 1-2 en el minuto 89. En la jornada 11 ya había pasado algo muy similar con el Ribadumia. Ventín también había adelantado a los suyos en el 47, pero luego puso las tablas Zamo en el 65. El golpe de gracia llegó en el 90, con el tanto de Viti para el 2-1.

Los moañeses han encajado cinco derrotas y un empate en la fase decisiva de los partidos

En Sanxenxo los moañeses perdieron 3-2 en la novena jornada, en un duelo en el que se adelantaron en dos ocasiones en el marcador. Las tablas llegarían en el 50 y a 15 minutos para el pitido final, en el 75, Félix anotaba el tanto de la victoria local. En la quinta jornada de Liga, ante el Cambados, el Moaña firmó un agridulce 2-2. De nuevo mandó por dos veces en el marcador, pero en el 89 llegaba la jugada desgraciada con la que los visitantes igualaron el encuentro. Y una jornada antes, en Portonovo, los moañeses perdían por 4-2 de nuevo en una derrota fraguada en los minutos finales del choque. La historia ya es conocida. El Moaña se adelantó en dos ocasiones (0-1 y 1-2) hasta el empate local. Luego el Portonovo sentenció en los minutos 78 y 81.

En cambio, la suerte únicamente sonrió en una ocasión a los moañeses en los minutos finales. Fue en el duelo ante el Céltiga, cuando un tanto de Darío Martínez en el 90 permitió firmar el 2-2 definitivo.

Desde el cuerpo técnico moañés, Víctor Rodríguez se muestra autocrítico y subraya que esa tendencia negativa va mucho más allá de la falta de fortuna. “Es consecuencia de no ser capaces de aguantar concentrados los 90 minutos. Al final, si en esa recta final uno decide cubrir un balón en lugar de despejarlo es que no estamos metidos”, señala, antes de añadir que otro factor importante es “la falta de banquillo. Nos está costando hacer un once y el banquillo está debilitado. Faltan hombres de refresco”.

Y es que, a pesar de contar con 25 fichas las ausencias son numerosas y de relevancia. Darío Martínez tiene una rotura de ligamentos y permanecerá de baja seis meses. Róber y Ferradás siguen en el dique seco, Cidrás aún está apurando su recuperación... La intención del club es la de poder fichar ante la baja de larga duración de Darío, algo que aún no está claro tras haber finalizado el plazo el 18 de febrero.