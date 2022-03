El Beluso se focaliza en subir algún puesto

“En estas categorías jugar miércoles y domingo es inasumible”. Así lo manifiesta el técnico de la Cultural Deportiva Beluso, Serafín Pérez, después de la contundente derrota encajada por los suyos el martes ante el Cambados (4-0). El resultado rompe una racha en la que los buenenses habían sumado tres victorias, un empate y una única derrota ajustada ante el líder, el Gran Peña Celta C.

“Acudimos muy mermados, sin tres jugadores importantes como Hugo, Marcos y Manufre y con solo 15 en convocatoria”, reconoce el preparador de los de O Morrazo, que hace una reflexión. “Acumular tantos partidos te castiga los miércoles, porque entre semana no puedes meterles 90 minutos a futbolistas que llegan de trabajar todo e día”. Así, y tras unos buenos 20 minutos iniciales, el Beluso encajó tres tantos en el primer tiempo.

“Estábamos en buena línea, entrenando con un buen número de jugadores y compitiendo bien”, señala Pérez, que apunta asimismo que incluso en la derrota ante el Portonovo los suyos cumplieron. “Hicimos un palo, fallamos un penalti, y el 0-2 fue injusto. Luego competimos y estuvimos a punto de sorprender al Celta C, y ante Moaña y Sanxenxo ganamos de forma solvente”, relata. “Yo le había marcado a los chicos que nuestro objetivo era llegar a las últimas dos jornadas con posibilidades matemáticas de meternos entre los cinco primeros, aunque no fuese nuestra meta real”, asegura. “Ahora no podrá ser, así que intentaremos subir algún puesto para competir en la segunda fase”, aclara.

En el noveno puesto con 21 puntos el Beluso aún tiene a tiro al Ribadumia (24, aunque con un partido menos). “La intención es que podamos llegar en la mejor disposición posible para la segunda fase”, subraya un técnico convencido de que “nuestro mayor problema somos nosotros mismos”. De cara al fin de semana los buenenses reciben precisamente al Ribadumia, si bien seguirán en cuadro. Hugo, Manufre y Marcos seguirán en el dique seco y a ellos se unen Dapiga y Darío, ambos por sanción. Tan solo hay posibilidades de recuperar a Isma para este duelo.