El Alondras se acostumbra a no ganar, tras caer derrotado por el Polvorín, en la recta final del encuentro. Debutaba en el banquillo local José Antonio Rodríguez, pero el invitado no era el más adecuado, ya que el filial lucense, es un claro candidato al ascenso directo. Con un cambio en el dibujo táctico a lo que venía apostando el anterior entrenador, el Alondras se plantaba en el césped con tres centrales y dos carrileros. Los morracenses mostraron una vez más su poca creatividad en ataque. El Polvorín sin hacer grandes cosas, lograba adelantarse en el marcador pasada la media hora de juego. Tras un par de llegadas con algo de peligro, los visitantes batían a Raúl por mediación de Lansade con un tiro raso y cruzado. Con el resultado a favor, más comodidad sobre el césped de O Morrazo mostraron los lucenses, ante un Alondras que con balón no se muestra cómodo en lo que va de temporada. El primer disparo entre los tres palos de los alondristas, llegaba en el minuto 41, con un tímido golpeo de Arona, que atrapaba sin apuros Julen. Sin novedades en la imagen de unos y otros en los primeros compases de la reanudación, los cambios por lado cangués, dieron un pequeño arreón al juego. La entrada de Mauro, alteró levemente el juego local y fue protagonista en el tanto del empate. Un disparo suyo, tras una jugada de Jesús Varela, lo desviaba en primera instancia Julen y Pablo García, cazaba el rechace para empatar de cabeza. No era malo el resultado para los locales, viendo el rival que tenían enfrente y todo parecía encaminado al empate, dado que el Polvorín tampoco apretaba mucho en los minutos que quedaban para la conclusión. Pero un ligero despiste defensivo, condenó al Alondras a la derrota, al cabecear Jesús Fernández un centro desde banda derecha, solo de marca. Duro mazazo para la parroquia canguesa, que acumula diez partidos sin saber lo que es conseguir los tres puntos.