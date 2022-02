El sueño americano de Pablo Refojos

Pablo Refojos prepara ya las maletas. En apenas un mes el actual técnico del Alondras Juvenil de Liga Nacional afrontará una nueva aventura cruzando el charco para coordinar la academia que el Real Club Celta tiene en la ciudad estadounidense de Philadelphia. A sus 38 años de edad Refojos se muestra muy ilusionado por esta segunda experiencia internacional, después de haber estado un año trabajando como entrenador de formación en China.

“Se han dado todos los condicionantes. Voy con el Celta, que es un buen club con una forma de trabajar que me gusta, a un país atractivo, y como coordinador, que me dará más experiencia”. Así resume Pablo Refojos las razones para haber dado el paso de abandonar de nuevo O Morrazo para trabajar en el extranjero, en este caso en la Academia del Celta en Philadelphia. Su sueño comenzará el 14 de marzo, que es cuando tiene el vuelo para irse a Estados Unidos, en un plan que se ha ido gestando a lo largo de los últimos meses.

“Yo había dejado mi currículum en el Celta y a finales de noviembre me llamaron con dos propuestas, una para México y otra en Philadelphia. A mí me interesó y ellos, al cerrar la oferta, ya me dijeron que me querían en Estados Unidos”, señala. Ya con todo arreglado, se fue una semana allí aprovechando el parón invernal, a fin de conocer de primera mano las instalaciones, sus colaboradores y el proyecto en general. En Philadelphia tendrá una doble función como coordinador y entrenador, encargándose de implantar toda la metodología de trabajo. “Me apetecía tener una nueva experiencia fuera”, reconoce Refojos, que ya estuvo entrenando algo más de un año en una escuela de formación en Ulan Hot (China), coincidiendo esa temporada con la eclosión de la pandemia del Covid.

En Estados Unidos se encontrará una academia para chicos y chicas de 6 a 16 años con algo más de un centenar de jugadores. Su rol esencial será el de coordinar, si bien no perderá el contacto con el verde. “Es complicado que yo pueda coger mis propios equipos, así que lo que haré será distribuirme cada semana por los distintos equipos, repartirme entre todos ellos, porque a los entrenadores de allí les resulta de gran ayuda”, afirma el buenense. De hecho, el proyecto en esta ciudad norteamericana arrancó en 2019 pero el coronavirus hizo que los entrenadores españoles que trabajaban allí retornasen a casa al paralizarse la actividad deportiva. Posteriormente se retomó con los técnicos locales, que reclamaron que en cuanto se pudiese se enviase a alguien para poder dar unas pautas generales.

El técnico buenense coordinará una academia del Celta en Philadelphia

Para poder implantar un estilo propio, el del club celeste, Pablo Refojos está acudiendo a las instalaciones del Celta para conocer de modo teórico y práctico la metodología de una entidad que siempre ha seguido. “Es un sistema que me gusta y a la vista está que funciona, con los canteranos que van saliendo”, explica. El reto en Estados Unidos es que un deporte como el fútbol continúe ganando cuota de mercado. “Ha avanzado mucho en el país, pero sigue siendo minoritario con respecto a otros. La globalización hace que todo el mundo conozca a Messi o a Cristiano, pero todavía hay que dar un salto mayor”, subraya el buenense.

En principio Pablo Refojos se ha comprometido por un año, si bien aclara que “no hay fecha de caducidad. Iremos viendo cómo va todo. La idea es que se incorporen más españoles”. Eso sí, admite que si todo marcha según lo previsto “me gustaría ver la evolución de la academia y de los jugadores en el tiempo. El fútbol es a largo plazo”. El proyecto en Estados Unidos va más allá del ámbito deportivo y se convierte en un proyecto de vida para Refojos, que se desplazará con su pareja. Uno de sus objetivos será el de optimizar su inglés. “Me desenvuelvo mejor en el campo que fuera, pero soy una persona bastante abierta, me lanzo y estoy predispuesto a aprender”, señala, antes de asegurar que “esta es otra de las razones para ir allí”.

El buenense apunta que “ahí tenía una limitación en mi currículum para entrenar fuera, y me gustaría volver con un buen dominio del idioma”. Por si fuera poco, la situación geográfica de Philadelphia le permitirá asimismo hacer turismo. “Nueva York está a una hora y eso es un punto a favor”, subraya.

La próxima marcha a Philadelphia hará que Pablo Refojos abandone el Alondras Juvenil de Liga Nacional, al que llegó la pasada campaña para protagonizar una buena parte final de campeonato. “Tengo que agradecerle al club todo. Cada vez que vuelvo siempre me llaman para trabajar con ellos y han sido los primeros que me han abierto las puertas para aprovechar esta oportunidad”, recalca. Eso sí, no puede evitar “la pena, porque la temporada estaba bien encaminada, teniendo en cuenta las numerosas bajas que tuvo el equipo. Pero las cosas han salido así”.