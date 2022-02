Los deportistas del Club de Atletismo Vila de Cangas Ariadna Gil y Juan Piñeiro se subieron al podio en el Campeonato Gallego Absoluto y Sub 23 que se disputó en Ourense. La primera de ellos se coronó como ganadora de la categoría Sub 23 en la modalidad de triple salto, logrando a la vez un tercer puesto en categoría absoluta. Piñeiro, por su parte, fue bronce en salto de longitud en la categoría Sub 23.

Además, Saray Amoedo fue séptima en la modalidad de triple salto en el Campeonato de España Sub 23 en Pista Cubierta, que tuvo lugar en la pistas Carlos Gil Pérez de la localidad de Salamanca.