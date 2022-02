Abel González tratará de ser Juan Ignacio Prades sin dejar de ser Abel González. La operación renal a la que acaba de ser sometido el técnico petrerí colocará al asturiano como primer entrenador del Mecalia Guardés durante las próximas semanas. Al menos vivirá en ese puesto los duelos ante el Aula Cultural de este fin de semana y el derbi ante el Porriño de la próxima. Tal vez haya un tercero, pero eso ya dependerá de la convalecencia de Prades y de sus ganas de regresar a las pistas.

González, miembro de una familia avilesina entregada al balonmano, es un clásico de nuestro balonmano. Llegó hace décadas procedente de Asturias para jugar en el Teucro, Cangas y Lalín. Tras retirarse a los 34 años se quedó en Galicia para dirigir a diferentes equipos. Pasó por el Novás y finalmente cayó en A Guarda donde compatibilizó el trabajo en el primer equipo y al frente de la base. Estuvo junto a Manu Etayo y luego con Prades. Siempre a su lado, el escudero perfecto. Mucho más esta temporada que el técnico ha tenido también que compatibilizar su trabajo en el Guardés con el cargo de seleccionador nacional. Ahora la operación de su compañero le entrega la responsabilidad de dirigir al equipo. González lo vive con serenidad y una pizca de nervios: “La verdad es que era una cosa algo prevista y que solo estaba pendiente de que se programase la operación.Faltaba concretar las fechas y surgió justo en el arranque de la segunda vuelta. No nos queda otra que adaptarnos”. En este sentido tiene claro que sus principales aliados van a ser “las jugadoras. Confío en todo el equipo y seguro que me van a hacer más sencillo el trabajo. Seguro que se esforzarán al máximo para todo salga bien”.

González explica que Prades le insiste en que “esté tranquilo, pero no es lo mismo ser el segundo que asumir el puesto de primer entrenador. La tensión no es la misma. Al mismo tiempo sigo llevando la base del club y eso me obliga a sacar tiempo de donde no hay. Tengo claro que van a ser unas semanas mucho más intensas, pero hay que tirra para delante”.

El técnico tiene claro que “no tendré problema para adaptarme, pero es una realidad que nunca me he visto en A Guarda en esta situación. Es un punto más de responsabilidad el que toca asumir con el convencimiento de hacerlo bien”.

González agradece también la ayuda de todo el club porque “es evidente que al llevar también la cantera...es mucho trabajo y hay que definir y tener clara cuál es la prioridad. Para eso me apoyo también en la gente del club”.

Sobre el plazo de tiempo que estará en el banquillo como primer entrenador puntualiza que “o se sabe exactamente. Juan es de culo inquieto y querrá volver cuanto antes. Le han recomendado dos semanas de reposo y calculamos una semana más. Dependerá de su evolución”.