El Club de Atletismo Vila de Cangas consiguió la victoria en el Campeonato Gallego de Cross de categorías menores con su equipo Sub 12 femenino y con el Sub 14 masculino.

La formación canguesa se encaramó a lo más alto del podio femenino alevín al totalizar 26 puntos, con una actuación destacada de Lena Currás, que se impuso de forma individual. Junto a ella las otras dos mejores deportistas fueron Emma Collazo, con una séptima plaza, y Nahía Pintos, que se clasificó en decimoprimera posición.

La escuadra Sub 14 hombres también cosechó un oro con 46 puntos en su casillero, liderado por un Hugo Collazo que cruzó la línea de meta en tercer lugar. Su compañero Miguel Fernández fue noveno y Marcos Rial entró en el puesto 26.

La entidad de O Morrazo se quedó fuera de las medallas en las categorías Sub 10 hombres y mujeres y en la Sub 12 hombres, en todas ellas con un amargo cuarto puesto. En Sub 10 mujeres Nora Parcero fue decimocuarta, Sofía Corrales 24ª y Lucía Cancelas 35ª, mientras que los tres primeros en hombres fueron Brais García (19º), Adrián Calvar (21º) y Álex Carballo (25º).

En Sub 12 masculino se sumaron 56 puntos, con Samuel Corrales ocupando la mejor posición (18º), mientras que Ángel Refojos fue 32º y Gabriel Fazanes 43º. Las Sub 14 fueron décimas y en cadetes no se presentaron equipos.