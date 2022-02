El Alondras, al completo ante el Noia

El obligado descanso por el aplazamiento del duelo ante el Racing Villalbés debido a los positivos en el cuadro lucense ha sentado de maravilla al Alondras. El conjunto cangués ha aprovechado este parón para ir recuperando efectivos y para meter en dinámica a su última incorporación, el extremo senegalés Arona Sané. Tanto es así que por primera vez en toda la temporada el técnico rojiblanco, José Tizón, podría disponer de la práctica totalidad de su plantilla de cara al encuentro del domingo ante el Noia, lo que le permitiría no solo no tener que recurrir a los juveniles sino incluso realizar un par de descartes.

El preparador contará con sus dos porteros en plenas condiciones después de verse obligado a recurrir en el último duelo ante el Bouzas con Martín, ahora ya de baja. Raúl Alonso ha entrenado con absoluta normalidad y Diego Dadín apura la última etapa en la recuperación de una microrrotura fibrilar, pero con bastantes opciones de llegar al fin de semana. Además, Aitor Díaz ya acumula un par de entrenamientos completos con el grupo y poco a poco va recuperando el tono físico. Aunque aún le falta para poder partir desde el once inicial sí entrará de nuevo en la convocatoria y posiblemente disfrute de algunos minutos. El central marinense lleva fuera del equipo casi una vuelta entera, ya que su último partido disputado –salvo unos minutos– fue el del Viveiro del 17 de octubre del año pasado.

También está trabajando con el grupo Mauro, si bien en una situación diferente a la de Aitor Díaz. El capitán continua arrastrando una pubalgia pero ha decidido forzar y ejercitarse con dolor para poder ayudar al equipo hasta final de temporada. Tizón podría recurrir a él en momentos puntuales de los partidos para explotar su desborde y calidad en el disparo.

La única duda es la de Ube, que sufre una elongación muscular de cuya evolución está pendiente el cuerpo técnico. En caso de que no estuviese disponible Tizón debería realizar un descarte más en la lista de convocados.

En paralelo, Arona Sané va integrándose progresivamente a la dinámica alondrista. “Tiene muy buena predisposición al trabajo y se ha acoplado muy bien, pero aún tiene que conocer más a los compañeros y adaptarse a lo que le pido”, señala Tizón, que, no obstante, subraya que “hay que verlo en competición, pero es un perfil de jugador que no teníamos, un extremo puro, encarador y con amenaza al espacio”.

Lo que está claro es que el del domingo ante el Noia es uno de esos encuentros marcados en rojo en el calendario del Alondras. Los noienses son decimoterceros, con un único punto sobre el descenso, y los rojiblancos los aventajan en cuatro puntos con un partido menos. “Es un partido determinante para nosotros. Es en nuestra casa y no nos vale otro resultado que no sea ganar, aún teniendo la tranquilidad de que queda mucha Liga”, afirma Tizón, que asume que “si no ganamos podríamos meternos en problemas”.

El técnico confía en que la recuperación de efectivos le permita volver a ganar, algo que su equipo no hace desde el pasado 28 de noviembre ante el Juvenil de Ponteareas (2-0). Desde entonces los cangueses han acumulado cinco empates y una derrota, la sufrida en casa con el Silva.