El Frigoríficos fija la vista en el Bidasoa

El Frigoríficos del Morrazo fija ya su atención en el encuentro del próximo sábado ante el Bidasoa una vez el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano confirmó la suspensión del duelo de Copa del Rey que tenía previsto disputar esta noche ante el Bada Huesca, y que correspondía a la vuelta de la tercera eliminatoria.

El brote de Covid-19 en la plantilla oscense, con hasta cinco casos detectados el lunes, está detrás de un aplazamiento que el técnico del Cangas, Nacho Moyano, asume con indisimulada decepción. “Estábamos con el cuchillo entre los dientes, en tensión, deseando jugar y con un ambiente propicio”, afirma, antes de reconocer que el lunes la noticia se recibió “con un pequeño bajón, porque nos ha trastocado la planificación”. Eso sí, y en referencia a la incidencia de la pandemia, apunta que “no es nada nuevo en la oficina y en este sentido, este año nos estamos librando y tocamos madera para que siga siendo así”.

Lo que parece claro es que esa ansia por disputar el encuentro no hace sino ratificar el buen momento de juego y anímico que atraviesa el Cangas. “Es cierto que jugar sábado, miércoles y sábado genera cansancio, pero el equipo está mucho más fino competitivamente. Uno piensa que el Huesca podía tener ventaja al llegar más descansado, pero a nosotros jugar contra el Nava nos cansó, pero también nos ha hecho estar más enchufados, más metidos”, razona Moyano.

El aplazado de Copa del Rey ante el Huesca se jugará el próximo martes o miércoles

Competición ha marcado como fecha tope para la disputa de ese encuentro el jueves 17, por lo que las opciones se reducen al martes 15 o al miércoles 16. La idea del Cangas es que sea el miércoles, pero hay una dificultad. Y es que el Huesca tiene programado para el jueves 17 su partido aplazado de Liga con el Bidasoa, por lo que jugaría dos días seguidos. La salida pasaría por reubicar en el calendario ese encuentro y así liberar la semana del cuadro oscense.

Sin Copa del Rey esta semana todos los esfuerzos del Frigoríficos estarán centrados en el partido ante el Bidasoa, en el que se pondrá en juego la segunda plaza. Los irundarras suman 21 puntos por los 20 del Cangas, si bien Moyano apunta que “es algo tramposo, porque ellos tienen dos partidos menos. Además, si no nos centramos en la clasificación cuando estamos abajo tampoco lo vamos a hacer estando arriba”. Eso sí, al preparador madrileño no se le escapa el que sea un duelo “que afrontamos con ilusión y ganas de competir. El año pasado no ganamos porque nos sobraron cinco segundos y el planteamiento es el mismo”.

El encuentro de Irún pondrá en juego la segunda plaza de la clasificación

En los últimos tiempos el Bidasoa es un equipo que no le da nada mal al Frigoríficos, algo que conoce Moyano, si bien apunta que “están en un buen momento, jugaron muy bien con Benidorm y contra el Anaitasuna llevaron el partido controlado. La sensación es que lo tenían donde querían. Competitivamente son muy maduros y hay que matarlos 15 veces; la prueba está en el choque de la primera vuelta, que dominamos 50 minutos y en un mal cambio los metimos en partido de nuevo”.

Por otra parte, el conjunto cangués vuelve a tener representación en el siete ideal de la jornada en la Liga Sacyr Asobal. En esta ocasión es Dani Fernández el que se corona como mejor extremo izquierdo, en una distinción que ya tuvo en la jornada 8. Sus compañeros en este equipo ideal son el portero Grbavac (Incarlopsa Cuenca), los laterales Del Arco (Anaitasuna) y Jorge Silva (Antequera), el pivote Javi García (Puente Genil), el extremo derecho José Cuenca (Puente Genil) y el central Óscar García (Sinfín).