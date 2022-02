El Frigoríficos del Morrazo regresa al ruedo

Recuperar las buenas sensaciones con las que despidió 2021 y conseguir un buen resultado que le permita encarrilar su pase a la siguiente ronda. Ese es el doble objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el partido de ida de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey que lo enfrenta esta noche (20.15 horas, Palacio Municipal de Deportes de Huesca, con el arbitraje del navarro Bustamante López y del vasco Álvarez Mata) al Bada Huesca. El conjunto cangués quiere arrancar con buen pie el año y poder decidir el cruce en el encuentro de vuelta del próximo miércoles en O Gatañal.

La expedición del Cangas llegó en la tarde de ayer a Huesca, en donde realizó un último entrenamiento antes del choque de hoy. En la convocatoria no está Nacho Salgado, que se recupera de unos problemas de rodilla, y tampoco Lucas Aizen. El argentino, en cambio, se incorporará directamente al equipo en Huesca después de haber logrado el subcampeonato del Torneo Sur-Centro de Recife –y por tanto la clasificación para el Mundial de 2023– con su selección nacional. “No ha estado con nosotros pero posiblemente sea el que está en mejor forma, porque no ha parado, y en un mes y medio no se le ha olvidado jugar con nosotros”, señala el entrenador de los de O Morrazo, Nacho Moyano. La lista está formada, pues, por los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Santi López y Rubén; los laterales Gayo, Aizen, David Iglesias y Brais; los pivotes Quintas, Martín y Asensio; y los extremos Dani Fernández, Menduiña, Moisés y Jenilson.

El conjunto cangués visita al Bada Huesca en la ida de la tercera eliminatoria copera

Por lo demás, la ilusión es la bandera que enarbola el Cangas en este partido después de una dura minipretemporada. “Tenemos muchas ganas de competir porque las pretemporadas se hacen largas y tediosas”, reconoce el técnico madrileño. Eso sí, después de tanto tiempo de inactividad en la competición oficial las incógnitas en el rendimiento de uno y otro equipo son obvias. “Afrontamos el partido en condiciones similares, porque este parón no le ha venido bien a nadie, ya que todo el mundo ha tenido ausencias, lesiones o problemas con las vacunas”, afirma.

En el caso del Cangas, Moyano resta importancia al rendimiento de los suyos en este mes pasado, más allá del trabajo de carga necesario para ponerse a punto. “No le doy excesivo valor ni para bien ni para mal a los partidos que hemos jugado”, señala. Eso sí, en el último ante el Porto la imagen fue mejor. “Se nos notaba mejor de piernas ante un equipo evidentemente muy potente, pero yo acabé contento porque cumplimos con nuestros objetivos”, asegura.

Aizen se incorpora a la expedición en Huesca tras haber estado con la selección argentina

De cara al choque de hoy Moyano tiene muy clara la idea de partido. “Tenemos claro que iremos a ganar. Si sale así perfecto, y si empatamos también. Si perdemos, que sea por la mínima”, manifiesta. El técnico asume que la peligrosidad del duelo de hoy radica en plantearlo de manera errónea por el hecho de tener otro de vuelta en una semana. “Tenemos que contextualizar el choque, sabiendo que tenemos otro en casa al que hay que llegar vivos. No podemos dejarles una renta amplia”, afirma, antes de añadir que la intención es “afrontar esta eliminatoria como un partido a 120 minutos.

Dos partidos para alcanzar la fase final

Dos partidos es lo que separa al Frigoríficos del Morrazo de estar en la fase final de la Copa del Rey, que este año acogerá la ciudad de Antequera. Las seis eliminatorias de esta tercera ronda definirán a otros tantos equipos para entrar en la final a ocho del campeonato, para la cual ya están clasificados el Barcelona y el Antequera, este último como organizador del evento. El conjunto cangués llega a esta ronda después de haber dejado en la cuneta a uno de los máximos favoritos, el Logroño, en un épico encuentro en el que lo derrotó por 38-35 tras la disputa de una prórroga.

Más sencillo lo tuvo el cuadro dirigido por José Francisco Nolasco, a quien le tocó en suerte el Alcobendas de la División de Honor Plata. Su triunfo ante los madrileños fue por un claro 30-37. Además de la eliminatoria que enfrenta a oscenses y cangueses los otros seis partidos de esta eliminatoria serán los siguientes: Bidasoa Irún-Benidorm; Recoletas Atlético Valladolid-Helvetia Anaitasuna; Ademar León-Viveros Herol Nava; Ángel Ximénez Puente Genil-UBU San Pablo Burgos; y Balonmano Sinfín-Fraikin Granollers. Este último ha aplazado el duelo de ida al detectarse varios casos de Covid-19 en el cuadro vallesano.

Nolasco destaca el año del Cangas

El técnico del Huesca, José Francisco Nolasco, se deshizo en elogios hacia el Frigoríficos del Morrazo, del que manifestó, en declaraciones recogidas por la web del club oscense, que “ha trabajado mucho y bien en esta primera vuelta”. En esta línea, manifestó que “juegan en conjunto y saben lo que hacen”, antes de destacar individualmente al veterano meta Javi Díaz. “Han ganado a equipos importantes como Logroño o Granollers, han empatado con el Bidasoa... Repito, es un rival muy complicado”, señala.

En cuanto a su plantilla Nolasco apuntó que los laterales zurdos Domingo Mosquera y Álex Marcelo aún arrastran problemas físicos, lo que en su momento desencadenó la incorporación de Pere Arnau desde el Ángel Ximénez Puente Genil. Asimismo, el cuadro oscense también está pendiente de la incorporación de César Almeida y Rudolf Hackbarth, con Brasil en el Clasificatorio Sur-Centro de Recife.

Por su parte, Moyano apuntó de su rival que “ya acabó la primera vuelta mejor de cómo la empezó. Han sido irregulares y se les han escapado partidos que tenían ganados, igual que ganaron otros que tenían empatados, como el nuestro”.