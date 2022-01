Nacho Moyano pide más intensidad

Intensidad. Eso es lo que, según Nacho Moyano, faltó a su equipo en los amistosos ante Sporting de Lisboa y Bathco Torrelavega y lo que le exige recuperar en el último encuentro preparatorio de pretemporada ante el Porto, y de cara a la reanudación de las competiciones oficiales, tanto Copa del Rey como Liga Sacyr Asobal, la próxima semana. El técnico del Frigoríficos del Morrazo reconoce que la imagen en ambos duelos no fue la mejor, pero evita achacar las malas sensaciones de los suyos a una cuestión puramente física después de dos semanas de duro trabajo en este apartado.

“Es cierto que los jugadores manifiestan que están muy cargados de piernas y que en la primera línea nos faltaron relevos sin Rubén, Salgado ni Aizen, pero nosotros creemos también que no ha habido la misma intensidad que en un partido de Liga”, reflexiona el preparador del Cangas. Y es que Moyano asegura que el suyo es una escuadra que “si no juega al doscientos por cien no competimos”, algo que no sucedió en tramos de los duelos frente a lusos y cántabros. De hecho, afirma que una de las pruebas más evidentes de lo que dice es que el sistema defensivo que mejor resultado dio en estos choques fue el 5.1, “que si no tienes piernas no podría funcionar en la vida”. Es por ello que subraya que “no me valen esas excusas” y que subraya que “no hemos afrontado los amistosos como deberíamos haberlo hecho”, si bien también apunta que “estos partidos tienen la importancia que tienen si cuando hay que rendir rendimos”.

La clave en ambos encuentros estuvo en el arranque de los mismos. Frente al Sporting se encajó un 1-6 en los siete primeros minutos; ante el Torrelavega el Cangas no marcó hasta casi el minuto 9, cuando el marcador reflejaba un 0-6. “Fueron dos inicios de partido lamentables”, reconoce Moyano, que además añade que “el Sporting está por encima y ya no llegas, pero con el Torrelavega luego nos sirve para competir y meternos en partido, aunque es complicado remontar cuando llegas a perder de siete goles”.

El técnico del Frigoríficos reconoce que “no afrontamos los amistosos como debíamos”

Lo positivo que extrae el técnico del Cangas de ambos encuentros es el funcionamiento de la defensa 5.1, ”que estuvo a muy buen nivel”, además de los minutos de los canteranos Javi Fernández y Xoel. “A Javi quería darle un partido y tanto él como Xoel están trabajando bien, aunque justo ocupan dos puestos en los que los dos jugadores que tienen por delante están rindiendo a un nivel altísimo”, habla Moyano.

El equipo cangués rebajará ahora la carga física y entra en una etapa de nueve días en la que el objetivo es afinar la puesta a punto para el primer duelo oficial de 2022, el que lo enfrentará al Bada Huesca en la tercera ronda de la Copa del Rey, el miércoles 2 de febrero.

Previamente, los de Nacho Moyano se medirán este viernes en su último choque de preparación al Porto con el Trofeo Vila de Cangas de Balonmán en juego. Será a las 18.30 horas. La consigna aquí es clara. “Hay que competir todo lo que podamos, estar a la altura de un partido previo al regreso de la competición”, sentencia Moyano.

Recuperación de Salgado y Rubén Soliño

La ausencia de Rubén Soliño y Nacho Salgado ante Sporting de Lisboa y Torrelavega obligó a un sobreesfuerzo del resto de primeras líneas, toda vez que tampoco estaba en Cangas Lucas Aizen, concentrado con la selección argentina. Ambos jugadores fueron reservados por simple precaución al tener molestias de diferente tipo, si bien Nacho Moyano reconoce que “si los partidos hubiesen sido oficiales habrían jugado”.

Rubén arrastró las molestias derivadas de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, por lo que no jugó ante los lusos y apenas lo hizo unos minutos contra el Torrelavega. Salgado, por su parte, padece una sobrecarga en el tendón rotuliano de una de sus rodillas que aconsejó reservarlo. La dolencia tiene que ver con el periodo de carga física en el que se hallaba inmerso el conjunto de O Morrazo.

Aizen no llegaría hasta el 1 de febrero en el peor de los casos

El tercero de los jugadores en el dique seco fue el portero Gerard Forns. El jugador catalán tiene un problema médico del que parece encontrarse mucho mejor y, de hecho, ayer mismo ya iba a probarse en la sesión preparatoria de la tarde. En cuanto a Lucas Aizen hoy comenzará el Torneo Centro Sur, clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Balonmano de 2023, que se disputará en Polonia y Suecia. En función de cómo sea el desempeño del combinado argentino, Aizen podría no llegar a Cangas hasta el martes 1 de febrero. Teniendo en cuenta que la ida de la Copa ante el Huesca es el día 2 su presencia es más que dudosa.