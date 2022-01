El Bueu Atlético suma un punto de fe ante el Seis do Nadal

El Bueu Atlético sumó un importante punto (25-25) en su visita al Seis do Nadal en un encuentro en el que hizo gala de su fe y capacidad para engancharse a los partidos. Y eso que el duelo no arrancó nada bien para los discípulos de Moncho Curra, que encajaron un parcial de 5-1 en los primeros compases del encuentro.

A partir de ahí la consigna fue remar y remar hasta conseguir las tablas (10-10, minuto 21) e incluso alcanzar el paso por vestuarios por delante en el electrónico (13-14). En la reanudación el Seis do Nadal volteó el marcador en apenas un minuto (15-14) y mantuvo el mando durante este periodo, aunque con rentas de entre uno y dos goles. Los visitantes no le perdieron la cara al partido y volvieron a igualar (21-21, minuto 46), repitiendo igualadas en los siguientes guarismos. Risi detuvo entonces un balón y dio a los suyos la oportunidad de ponerse por delante con gol de Andrés (24-25). Pero Bruno Cela logró la igualada a siete segundos y el último ataque del Bueu no fructificó.