El Alondras fija su meta en 40 puntos

Conseguir la permanencia sin sufrimiento es el principal objetivo que se ha marcado el Alondras en una temporada claramente de transición y en la que, a los coletazos de la pandemia, se han unido las lesiones de tres de sus jugadores más determinantes como el portero Martín, el central Aitor Díaz y el extremo Mauro. Ahora, el técnico rojiblanco, José Tizón, marca ese objetivo en 40 puntos, los necesarios para atar la ansiada salvación. “El primer objetivo son los 40 puntos para no pasar apuros. No podemos ver más allá ni hacia arriba, porque ahora mismo no son metas reales”, argumenta el preparador.

Y es que la derrota del domingo ante el Silva ha dejado al conjunto cangués en tierra de nadie después de haber roto su racha de seis encuentros sin perder, con tres victorias y otros tantos empates. Los de O Morrazo son décimos con 21 puntos, cinco sobre el descenso y a siete de los puestos de promoción de ascenso. “Hay que volver a ganar para recuperar sensaciones, tener de nuevo más alegría y confianza”, señala Tizón, que subraya que “ahora mismo solo hay que pensar en el siguiente partido”. Con todo, el preparador vigués se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la primera parte del choque ante el Silva. “Hicimos una primera media hora muy buena, con muchas llegadas y tres o cuatro ocasiones claras para adelantarnos en el marcador”, señala, justo antes de que los visitantes marcasen en una de sus especialidades, el balón parado. “Antes del descanso aún tuvo Manu Vilán otra oportunidad clara para empatar”, relata el técnico. Sin embargo, la segunda mitad fue completamente distinta. “Ellos entraron bastante mejor en ella, con diez minutos de embestida en los que tuvieron dos ocasiones. Luego las fuerzas se igualaron, pero nosotros nos desordenamos y acabamos encajando el 0-2, señala. Eso sí, apunta que también cayeron de su lado dos nuevas oportunidades por medio de Ube y Jesús que tampoco encontraron el premio del gol. “No podemos ver hacia arriba, porque ahora mismo no es algo real”, señala Tizón La conclusión más evidente para José Tizón es que el gol continúa siendo la asignatura pendiente de su equipo desde el arranque de temporada. Los de O Morrazo únicamente han anotado 14 dianas en 17 partidos de Liga, un registro que solamente empeora el penúltimo clasificado, el Atlético Arnoia. “Nos cuesta hacer goles. El otro día sí tuvimos llegadas y ocasiones, pero nos faltó marcar”, manifiesta el preparador del cuadro rojiblanco. En total han sido nueve los jugadores que han visto puerta con la elástica alondrista en este campeonato, si bien el líder en el ranking, Firi, únicamente ha anotado tres dianas. Además de él solo Ángel Landeira, Manu Vilán y el lesionado Aitor Díaz han repetido, con dos tantos cada uno de ellos. Completan el listado Mauro, Cacheda, Jesús Varela, Nando y Javi Pereira, que han aportado un gol cada uno. Dos altas y una baja por el coronavirus El Covid-19 continúa formando parte del día a día de los equipos de fútbol y el Alondras no es ajeno a ello. Ayer estaba prevista la reincorporación al equipo cangués de dos futbolistas que estuvieron aislados por la enfermedad y que, por tanto, no pudieron disputar el encuentro del pasado fin de semana ante el Silva. En cambio, un futbolista dio positivo y será baja durante los siete próximos días, el tiempo fijado por el Sergas para guardar cuarentena. La otra buena noticia en el equipo es que Aitor Díaz y Mauro afrontan la recta final de su recuperación con trabajo en el terreno de juego. Esta semana se ejercitarán en solitario y para la próxima, si no hay ningún problema, deberían de incorporarse al trabajo de grupo. Es, sin duda, la más esperanzadora de las noticias para un equipo que echa de menos a dos de sus jugadores más determinantes y veteranos en la categoría. Quien deberá ir viendo su evolución es Martín, pendiente del estado de su rodilla para ver si puede al menos entrar en la convocatoria. En caso contrario serán Raúl Alonso y Diego Dadín los que defenderán la meta canguesa, como sucedió ante el Silva, el primero como titular y el segundo aguardando su oportunidad en el banquillo. El duelo ante el Silva tuvo asimismo un especial significado para Martín Barcia, el futbolista juvenil que debutaba en la Tercera División tras salir en el minuto 74 en sustitución de Javi Pereira. “Será un buen jugador, pero aún es de segundo año, muy joven”, valora Tizón.