El Beluso se exige más en defensa

Mejorar en la parcela defensiva es el caballo de batalla que tiene la Cultural Deportiva Beluso y al que su técnico, Serafín Pérez, culpa de buena parte de los males de los suyos. Los buenenses son el segundo equipo más batido del grupo, con 22 tantos encajados en doce encuentros, un hándicap que le ha impedido competir de modo más eficaz en esta temporada. Los de O Morrazo encadenan ya cinco derrotas consecutivas, la última de ellas en el duelo del martes ante el Vilalonga por 2-1.

“Cambiamos a un sistema 3-5-2 para defender con uno más cuando no tuviésemos el balón y estar más arropados, pero nuestro problema no es la acumulación, sino que no defendemos bien o que hay puestos donde no damos el nivel”, resume un preparador que reconoce que “en la primera parte nos costó muchísimo”, como se comprobó con el 2-0 con el que se llegó al descanso.

En la reanudación la imagen fue diferente. “Fue nuestra, como otras veces, cambiamos de sistema, nos pusimos 2-1 y los arrinconamos, más allá de algún contragolpe de ellos. A veces, es cierto, que con más corazón que cabeza”, señala el preparador de los de O Morrazo. Pérez asume que el problema está en la defensa, “porque los 17 goles que hemos marcado son una buena cifra, pero en defensa encajamos demasiado”.

Por si fuera poco, el capítulo de lesiones tampoco está ayudando en exceso a un equipo que comenzó bien con once puntos en los siete primeros partidos, pero que desde entonces no ha sido capaz de puntuar. El martes Serafín Pérez solamente pudo hacer dos cambios ante las lesiones sufridas y tras la salida hace semanas de Adrián y Colmenero, lo que ha reducido la plantilla a 18 fichas. Es por ello que el técnico ya busca en el mercado a algún futbolista que pueda incrementar la competencia.

“Hasta la séptima y octava jornadas competimos, porque estábamos 17-18 entrenando, pero después nos hemos quedado con sesiones de 11-12 y así todo es mucho más difícil”, sentencia el preparador del cuadro buenense.