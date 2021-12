El Alondras pasa revista al líder

El Alondras examina su progresión, y de paso al líder de la categoría, en el encuentro que esta tarde (16.30 horas, campo de O Morrazo) afronta ante el Somozas. El conjunto cangués aspira a mantener su excelente racha de resultados de las últimas semanas, en las que ha cosechado tres victorias y un empate, ante un cuadro coruñés que domina la Tercera División pese a la derrota del pasado miércoles ante el Barco. Eso sí, los de José Tizón volverán a tener que superar los numerosos problemas físicos que azotan a la plantilla, con dos bajas seguras y cuatro dudas.

“Necesitamos el parón navideño como el comer”, resume el entrenador vigués. Y es que Mauro y Aitor Díaz repetirán en la lista de bajas. El primero de ellos sigue en pleno proceso de recuperación de una pubalgia, mientras que el segundo, que ha dejado atrás un problema similar, sufre ahora una lumbalgia.

Pero además, entre los 18 convocados hay cuatro futbolistas que arrastran molestias de diversa consideración. El meta Martín sigue tocado de la rodilla y probará su estado en el calentamiento. En caso de que no esté en condiciones, Raúl Alonso repetirá bajo palos. Y Pablo García, Jesús Varela y Javi Pereira no entrenaron con normalidad durante la semana. El primero de ellos tiene un poco más complicado entrar en el once, mientras que Jesús y Javi Pereira, con molestias musculares y de rodilla, respectivamente, probarán poco antes del partido. Los elegidos son, pues, los porteros Martín y Raúl Alonso; los defensas Diego, Guille, Ángel, Abel, Raúl Paz. Pablo García y Anxo Vilas; los centrocampistas Jesús, Ube, Yago Pérez, Óscar Martínez y Cacheda; y los delanteros Nando, Manu Vilán, Firi y Javi Pereira.

El conjunto cangués busca extender su buena racha a pesar de las lesiones

Con todo, el buen momento de los cangueses, reconoce Tizón, “hace que las bajas no te penalicen tanto. Además, la gente que estaba participando menos lo está haciendo muy bien”. Por si fuera poco, la motivación tiene el acicate extra de jugar ante “uno de los dos o tres mejores equipos de la Tercera”. La confianza en el equipo cangués es elevada y apostará por disputarle el balón al Somozas para hacerle daño. “Ellos están muy cómodos con el balón y sufren sin él, así que vamos a intentar quitárselo”, afirma el preparador del cuadro rojiblanco.

Del rival señala que “es el conjunto más equilibrado en sus partes ofensiva y defensiva de los de arriba”, aún destacando especialmente su potencial de ataque. “Cuentan con gente como Cañi, Marcos Álvarez, Santi o Pablo Rey”, dice Tizón, si bien este último será baja por sanción.