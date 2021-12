Teresa Portela deja su huella en vinilo

Es la imagen de su carrera deportiva que siempre quedará en la retina y ahora también lo estará en el consistorio de Cangas. La medallista olímpica en Tokio Teresa Portela asistió ayer al estreno del vinilo que adornará la entrada del edificio del concello cangués, compartiendo espacio con otro histórico deportista como David Cal. En la fotografía se ve cómo la canguesa ahora afincada en O Grove celebra la plata conseguida en su distancia preferida, el K-1 200 metros.

El sencillo homenaje que recibió ayer Portela por parte del gobierno local –asistieron la alcaldesa, Victoria Portas, y los ediles Mariano Abalo y Aurora Prieto– fue gestado, no obstante, mucho antes de que la palista pusiese el colofón a una brillante trayectoria con la presea en Japón. “Esto partía de un proyecto de la Concellería de Igualdade. El edificio ya tenía una foto de David Cal y no era justo que no estuviera una mujer, y en el caso de Teresa queríamos reconocer su esfuerzo, antes de que lograse la medalla”, relata Portas.

La regidora destaca los valores de una Portela “que allá donde vaya es la embajadora de Cangas y que es un referente de esfuerzo, además de contar con una gran carrera en el ámbito deportivo”. De hecho, el vinilo ya estaba preparado antes de la eclosión del Covid. El estado de alarma y el confinamiento de la deportista antes de Tokio hizo inviable poder colocar la fotografía en el consistorio. Hasta que logra el preciado metal. “Tuvimos que cambiar la imagen”, reconoce la alcaldesa de Cangas. En el acto también se hizo entrega al Club de Mar Ría de Aldán de una lona firmada por los cuatro medallistas olímpicos en Tokio.