Una primera vuelta para el podio de los récords del Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro está a punto de llegar al merecido descanso navideño. El Cangas alcanzará el ecuador de la competición con los deberes hechos, tras una primera vuelta en la que sus únicos borrones fueron el partido inaugural ante el Nava y el regreso del parón de selecciones ante el Puente Genil. En el resto de encuentros los cangueses compitieron hasta el final e incluso ante el F.C.Barcelona dejaron unas excelentes sensaciones. Un total de siete victorias, dos empates y cinco derrotas, unas cifras que certifican una primera vuelta de campeonato. Unos números que aún pueden mejorarse en el caso de puntuar el domingo ante el Logroño. En ese caso, los pupilos de Nacho Moyano completarían su segunda mejor clasificación histórica en una primera vuelta en Asobal.

Alcanzar los registros de la hasta ahora mejor primera vuelta no es aún posible. Ese récord lo conserva el Frigoríficos del Morrazo de la temporada 2015/16, entrenado por Víctor García “Pillo”. Fue la campaña en la que el Cangas jugó por segunda vez la Copa EHF, una alternancia de competiciones que no afectó ni lo más mínimo a su rendimiento en Asobal. Los cangueses encadenaron la mejor racha de su historia: diez victorias consecutivas y un empate ante el Teucro para un total de once partidos sin perder. Esa dinámica la truncó en O Gatañal el Ademar de Rafa Guijosa, que celebró aquel triunfo como si de un título se tratase. El Frigoríficos del Morrazo en aquel entonces se comió el turrón navideño en la tercera plaza, con 22 puntos y el aguinaldo de disputar por primera vez la Copa Asobal.

Fue el culmen a la que quizás fue la mejor época del Cangas en Asobal. En las dos temporadas anteriores –2013/14 y 2014/15– llegó al parón navideño en séptima y sexta posición respectivamente, en ambos casos con 16 puntos. Eran sus mejores registros hasta la época. Unos números que el equipo ahora entrenado por Nacho Moyano, como mínimo, acaba de igualar.

El Frigoríficos del Morrazo 2021/22 encara el ecuador de esta liga con la posibilidad de superar aquellos guarismos. Un empate o un triunfo ante el Logroño servirían para que la primera vuelta de esta temporada se convierta en la segunda mejor de su historia. El segundo puesto en este particular podio cangués. Un objetivo perfectamente factible a la vista de como ha competido el grupo de Nacho Moyano hasta la fecha.

Esa historia reciente deja otra lección muy importante: conviene no dejarse llevar por la euforia ni dar la permanencia como algo ya hecho. La competición es muy larga y pueden aparecer contratiempos en forma de lesión o incluso confinamientos.

Aquel Frigoríficos del Morrazo de la campaña 2015/16 que hizo 22 puntos en la primera vuelta, en la segunda solo fue capaz de sumar cuatro victorias (una de ellas no contó porque fue contra el Aragón, que poco después se retiró de la competición) y tres empates. No sufrió para mantenerse y por segundo año consecutivo fue quinto, una zona de la clasificación a la que no ha vuelto a asomarse desde entonces.

En la actualidad el margen de error es mucho menor por varios motivos: la clasificación actual, con equipos con varios partidos aplazados, no es del todo real; de momento solo hay un conjunto que parece claramente descolgado (Antequera) y conviene no olvidar que este año ser antepenúltimo no garantiza la permanencia automática. El decimocuarto clasificado tendrá que jugarse la salvación contra el tercero de la División de Honor Plata.

Dos duelos seguidos ante el Logroño antes de comerse el turrón

Al Frigoríficos del Morrazo le quedan dos partidos antes de irse de vacaciones de Navidad. Curiosamente los dos partidos serán ante el mismo rival y en el mismo escenario: el Logroño y el pabellón de O Gatañal. El primer partido será este domingo, a las 19.00 horas, y servirá para cerrar la primera vuelta de la Liga Sacyr Asobal. El encuentro será retransmitido en directo por LaLigaSportsTv. El segundo duelo se corresponde con la eliminatoria de segunda ronda de la Copa del Rey.

El sorteo ha sido caprichoso y emparejó a Cangas y Logroño justo después de medirse en liga. Nacho Moyano dio ayer jornada de descanso a sus jugadores después del histórico triunfo en León y tras sumar tres triunfos consecutivos. La plantilla volverá hoy a los entrenamientos y trabajará hasta el sábado.