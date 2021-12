El Alondras mide su racha con el mejor ataque de la categoría

El Alondras disputa esta tarde su partido de la jornada 14 con la intención de prolongar su gran racha de resultados, pues acumula tres victorias consecutivas. Sin embargo, debe enfrentarse a uno de los mejores conjuntos de la categoría, pues visita al Barco (18.30 horas), que pasa por ser el equipo con mayor poderío atacante, al sumar ya 24 goles en solo 12 partidos.

El entrenador del Alondras, José Tizón, no puede contar para este duelo con el lesionado Mauro. Pablo García y Diego, por su parte, son duda y ayer por la tarde todavía no estaba claro si podrían formar parte de la convocatoria o no.

Tizón alerta del riesgo que supone visitar a un Barco “que es muy fuerte, sobre todo en su campo, con una plantilla confeccionada para ascender”. Los ourensanos vienen de descansar el pasado fin de semana, y la jornada anterior vencieron por 0-2 en casa del Juvenil de Ponteareas y aspiran a su tercera victoria consecutiva.

Sobre el poderío ofensivo local Tizón apunta a “la gran calidad de la gente de arriba. Javi Pazos y Duque llevan seis tantos cada uno. Óscar Martín por su parte acumula cuatro goles y otros jugadores de segunda línea también aportan poderío goleador como David Álvarez”, señala.

El Barco es tercero con 23 puntos y aspira a asentarse en los puestos altos. El Alondras, por su parte, ha iniciado una gran remontada de posiciones y ya es octavo con 18 puntos. Las victorias ante el Juvenil de Ponteareas, el Sofán y el Deportivo B mantienen a los rojiblancos en una racha muy positiva. “Los jugadores están con la moral alta, y así siempre es más difícil enfrentarse a clubes de tanto nivel como el Barco”, apunta el míster.

Tras el duelo de hoy, los alondristas no regresarán a los entrenamientos hasta el miércoles, al descansar en la jornada intersemanal.