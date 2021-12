Una alineación indebida del Barça que afecta de rebote al Cangas

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro no jugaba entre semana, pero veía de reojo algunos de los partidos aplazados a la espera de que la clasificación vaya tornándose más real. Uno de esos encuentros era el que enfrentaba al F.C.Barcelona y al Torrelavega. Un partido que salvo sorpresa debería ganar el todopoderoso campeón de liga, un resultado que favorecía al Cangas para aumentar las distancias con uno de sus rivales directos. Ciertamente el Barcelona ganó (41-28) y de momento tiene los dos puntos, pero parece que no por mucho tiempo. El conjunto catalán incurrió en alineación indebida por la participación de Youssef Ben Ali, un jugador que no formaba parte de la disciplina culé cuando debería haberse jugado el encuentro.

El conjunto cántabro acaba de anunciar que presentará alegaciones al Comité de Apelación y el propio F.C.Barcelona ha reconocido su error y ha solicitado disculpas. ¿Qué significa todo esto? Pues que con toda probabilidad el comité decida dar por perdido el encuentro al Barça y los dos puntos pasarán al casillero del Torrelavega, que pasará de 8 a 10. Una mala noticia para el Cangas, aunque su técnico la relativiza.

“Diré que no me ocupa ni me preocupa, bastante tengo con ocuparme de lo nuestro como para pensar en los demás. Creo que además este año nos hemos ganado el derecho a no tener que estar mirando constantemente la clasificación”, argumenta el entrenador del Cangas, Nacho Moyano.

El partido entre el Barcelona y Torrelavega debería haberse disputado el 10 de octubre, correspondiente a la sexta jornada. El encuentro tuvo que aplazarse porque el campeón de Asobal y de Europa estaba compitiendo en la Super Globe en Arabia Saudita. En aquel momento el pivote tunecino Youssef Ben Ali no formaba parte de la disciplina de Antonio Carlos Ortega puesto que fue fichado a posteriori e inscrito oficialmente el 19 de noviembre. Esto significa que no podía jugar el partido de esta semana ante Torrelavega –en el que anotó tres goles– porque no era jugador del Barcelona en la fecha en la que se tenía que jugar el partido. “En ningún caso la intención ha sido manipular un resultado deportivo. Cuando te equivoca debes aceptar las consecuencias del error y, por tanto, aceptaremos todas las consecuencias deportivas de este error no querido”, reconocía ayer el director deportivo del F.C.Barcelona, Xavier O’Callaghan.

Desde el Balonmán Cangas muestran su máximo respeto por la decisión del Torrelavega de recurrir esa alineación indebida. “Nosotros en su lugar haríamos exactamente lo mismo”, reconoce Moyano, que admite su sorpresa por el hecho de que un club como el Barcelona pudiese incurrir en tal desliz. “Seguimos teniendo siete puntos sobre el puesto que marca el descenso directo y tenemos que centrarnos en lo nuestro”, insiste.

En este momento aún hay cinco encuentros aplazados, algunos en los que hay rivales directos del Cangas, como Antequera y otro encuentro del Torrelavega, y hay un conjunto como Benidorm con dos duelos pendientes. “La clasificación actual es irreal. Hay que esperar a que se jueguen todos esos partidos y ver cómo queda”, defiende Moyano. En teoría, deberían disputarse antes de final de año para completar toda la primera vuelta del campeonato.

El Cangas se mantiene ajeno a esa situación y el cuadro de Nacho Moyano sigue preparando el partido de este fin de semana ante Ademar León. La plantilla realizará hoy el último entrenamiento y viajará mañana a la ciudad leonesa, donde nunca ha ganado en Asobal.