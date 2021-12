Moisés suma su tercera presencia en el siete ideal

No hay jornada en la que el Frigoríficos del Morrazo no acabe colando a uno de sus jugadores en el siete ideal de la semana en la Liga Sacyr Asobal. La decimotercera fecha del campeonato liguero no fue una excepción a esta regla y Moisés Simes ha sido incluido entre los mejores de la jornada. Es una prueba más del excelente rendimiento del conjunto cangués en esta Liga.

El extremo buenense suma su tercera nominación en una campaña en la que ha recuperado el nivel de antaño y está complementándose de forma perfecta con su compañero de posición, el internacional Dani Fernández. Moisés llega a este galardón gracias a los siete tantos sin fallo (cuatro de ellos desde los siete metros) anotados ante el Unicaja Banco Sinfín. En ese siete ideal está acompañado por el portero del Fútbol club Barcelona Leo Maciel; los laterales Prokop (Nava) y Alonso Moreno (Torrelavega); el central Agustín Casado (Logroño); el extremo derecho Hackbarth (Huesca); y el pivote Aitor García (Anaitasuna). El segunda línea de Bueu ya había formado parte del siete ideal de la Liga Asobal en la segunda y tercera jornadas, coincidiendo con el empate ante el Bidasoa y la victoria a domicilio ante el Incarlopsa Cuenca. En la presente campaña ha anotado 38 dianas de 51 lanzamientos y es el cuarto máximo realizador del equipo cangués tras David Iglesias (70), Dani Fernández (51) y Carles Asensio (44). De las 13 jornadas disputadas en la máxima categoría del balonmano español el Frigoríficos ha estado representado en ocho de ellas. Moisés es el que ha sido elegido en más ocasiones, un total de tres, pero otros dos compañeros suyos también han conseguido repetir presencia en el siete ideal. Son Javi Díaz (en las jornadas 2 y 9) y David Iglesias (en la cuarta y la decimosegunda jornada). Asimismo, han estado nominados en una ocasión Dani Fernández (jornada 8), Carles Asensio (jornada 9) y Jenilson Monteiro (jornada 10).