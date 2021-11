El M-Auto Alimoche asalta el liderato

El M-Auto Alimoche ha asaltado el liderato de la Liga Kenyata de Cangas en una semana en la que el sexteto de cabeza ha quedado reducido a solamente tres equipos, en buena parte debido a los enfrentamientos directos que se produjeron en esta jornada. Uno de ellos es el que sirvió al M-Auto Alimoche para presentar su candidatura al campeonato, ya que venció por un contundente 15-1 a un Smoke City que había ganado sus dos primeros choques. La goleada le permite superar en el golaverage a Persianas Morrazo y Paraíso, sus acompañantes en el coliderato.

El Paraíso, tercero en liza, mantuvo su impoluta racha gracias al ajustado triunfo ante el Talleres Veiga que descabalga a este último de los primeros. Y el Persianas Morrazo solventó sin mayores dificultades su compromiso ante el Viejas Glorias por un clarificador 7-0.

De la zona de cabeza se ha caído el Toldos Morrazo, derrotado por el Iso qui quirías ti por 3-1, que lo iguala a seis puntos en el grupo perseguidor de los líderes. En esa zona hay conjuntos interesantes como el Carrera Telecomunicaciones Morrazo, que solventó su encuentro ante el Independiente con un cómodo 3-0.

Un escalón más abajo se registraron varios enfrentamientos que sirvieron para que algunos de los equipos que no habían puntuado hasta la fecha se estrenasen. De este modo, el duelo entre dos formaciones clásicas en el campeonato como Cocoon y Seixos Talleres Alejandro se saldó a favor de los primeros, que vencieron por 4-0. El Lokal, por su parte, también se adjudicó un triunfo bastante tranquilo con el 8-2 que le endosó al Pádel Aldán. En el último de los partidos el Frenahaybache Teumóvil goleó por 8-0 al Peluquería Vanesa Marcos.

Tras esta jornada hay tres equipos que todavía no han podido sumar un solo punto: Seixos Talleres Alejandro, Peluquería Vanesa Marcos e Independiente. Parece difícil que este último lo haga el próximo fin de semana, ya que su rival será el nuevo líder de la categoría, el M-Auto Alimoche. Por otra parte, y al igual que sucede en Moaña, no hay espacio para los empates en la competición. En tres jornadas no se ha registrado ninguno.