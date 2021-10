Gelo Martínez: “Hay que estar tranquilos”

El preparador apunta que defensivamente su escuadra aguantó bien al líder del grupo, pero que en ataque no fue capaz de generar excesivo peligro. “Tenemos gente importante para la categoría pero aún nos falta”, señala, en referencia a una nómina de atacantes en la que se incluye Róber Pastoriza, Curri o Darío Martínez, con tablas en la Preferente.

La idea del técnico de los moañeses es la de evitar el nerviosismo ante los resultados que no llegan. El formato de competición hace que la segunda fase permita remontar el vuelo. “Es importante quedar lo más arriba posible, porque te da un pequeño margen, pero también es cierto que aquí nadie puede pensar que si se queda abajo ya está todo acabado”, señala, antes de manifestar que “es importante ir sumando puntos, pero, sobre todo, llegar en un buen momento a esa fase decisiva de la temporada.

El técnico del Moaña apunta que “para estar a un nivel óptimo necesitamos tiempo”

En esta línea argumentativa Gelo Martínez asegura que el objetivo en esta primera fase no es otro que “terminar siendo competitivos”, y dentro de esa filosofía “hay que mejorar mucho en el juego ofensivo. No estamos generando nada y hay que cambiar eso”. La siguiente oportunidad de invertir la tendencia será este fin de semana ante el Portonovo. “Ellos invirtieron mucho dinero y no empezaron como querían. El Beluso les remontó un 2-0, ante el Celta estaban ganando y acabaron perdiendo. Tienen tantos goles en contra como nosotros”, dice, y recuerda la meta a corto plazo: “Debemos dar un poco más en ataque”.