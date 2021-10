El Beluso, rey del gol y las remontadas

El técnico se muestra satisfecho “por seguir sumando de tres en tres” pero reconoce que la dinámica de la remontada no le gusta, “porque en cualquier momento no nos va a llegar para ganar”. Pérez relata que en Cambados los suyos estaban defendiendo a la perfección las acciones de balón parado, auténtica pesadilla para un Beluso que había encajado sus cuatro goles de esta guisa. Sin embargo, “en un partido en el que no había pasado nada en media hora, tenemos 10 minutos de desconexión y nos vamos perdiendo 0-2 al descanso”.

A partir de ahí la reacción y el rendimiento de los buenenses es para enmarcar. “Que un equipo sea capaz de levantarse y marcar 4 goles en 45 minutos a otro que estaba bien organizado tiene mucho mérito”, subraya el técnico antes de apuntar que ello no es óbice “para tener que mejorar algunas cosas, especialmente en el aspecto defensivo” También asume que en ocasiones es complicado poder corregir todo. “Venimos de jugar en campos pequeños en los que controlar todo es difícil”, dice, antes de ejemplificar con el segundo gol del Cambados. “Estamos atacando al borde de su área y con un despeje le bastaron tres segundos para marcarnos”, relata.

El equipo buenense ha marcado 9 dianas en 3 partidos, la cifra más alta de la categoría

Por contra, de la parcela ofensiva poco tiene que criticar. El Beluso es el máximo realizador del grupo, totalizando 9 dianas. El líder Villalonga únicamente ha podido anotar 7, al igual que el Cambados, mientras que el Valladares ha hecho 6. “Estoy muy contento con el nivel ofensivo que estamos dando. Estamos trabajando mucho en los entrenamientos la finalización, en especial con los puntas”, señala serafín Pérez. Destacable es el hecho de que ya han marcado hasta siete futbolistas del equipo celeste. Manufre es el pichichi de ellos, con tres dianas, pero también han “mojado” en una ocasión cada uno de ellos Marcos, Hugo, Dieguito, Vivi, Jacobo (de penalti) y Róber.

La otra buena noticia del equipo buenense es que va recuperando efectivos poco a poco. Esta semana ya estará disponible Colmenero, Raúl comenzará con el grupo e Íker recibirá el alta el jueves. También se intentará recuperar a Álex.

Pérez: “No podemos perder la perspectiva”

Serafín Pérez advierte de la necesidad de seguir teniendo los pies en el suelo a pesar de los buenos resultados cosechados hasta la fecha. “Nos hemos medido a dos de los máximos favoritos y haber sumado seis puntos de nueve posibles es importante. Refuerza nuestro trabajo y nuestra moral, pero no podemos perder la perspectiva”, manifiesta el preparador del Beluso. “El objetivo es la salvación, evitar cuanto antes la fase de descenso”, completa.

Pérez asume que la forma en que se han producido las victorias (con remontada, y la última de ellas en el minuto 93) refuerza especialmente la moral del grupo. “Además, la afición hacía mucho tiempo que no veía al equipo ganar en casa. Ganar es la leche y nos hace seguir mirando al frente, nos da más ganas”, afirma, antes de añadir que “es más fácil corregir cuestiones ganando que perdiendo”.