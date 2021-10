El privilegiado entorno natural de Cabo Udra (en la parroquia de Beluso, Bueu) volvió a acoger hoy su cross, una de las primeras pruebas populares que se atreve a regresar al calendario. La fecha habitual de la carrera es el mes de junio, pero este año la organización decidió posponerla hasta octubre para no verse obligada a suspender la cita por segundo año consecutivo y contar con unas condiciones sanitarias más favorables. La prueba absoluta se completa sobre un trazado de 10 kilómetros, un circuito muy exigente sobre caminos de monte con constantes subidas y descensos. El triunfo en la categoría absoluta fue para Álvaro Prieto (Miler Running Club), que en tres participaciones suma otras tantas victorias. Todas consecutivas y hoy con récord incluido: 37 minutos y 30 segundos. La ganadora femenina fue Beatriz Fernández (Corredoiras Bueu), que en su segunda participación se alzó con el triunfo.

El Cross de Cabo Udra contó con más de 700 participantes, repartidos desde las categorías escolares hasta la absoluta. Los más jóvenes fueron los primeros en participar, con un circuito adaptado en el entorno del merendero de Chan de Esqueiros. Como la salida fue escalonada para evitar aglomeraciones todos recibieron su medalla. Luego fue el turno de la carrera de cuatro kilómetros, en la que los primeros en cruzar la línea de meta fueron Rodrigo Bermúdez (Corredoiras Bueu) y Carol Santos (Ría Ferrol).

A las 12.00 horas fue el turno de la prueba reina: 10 kilómetros por todo el entorno entre Cabo Udra y Lagos. La salida fue escalonada, en grupos de diez corredores cada 20 segundos. Como todos llevaban chip no había problemas para determinar al ganador en función del tiempo. No obstante, no hubo lugar a la sorpresa. El cangués Álvaro Prieto descolgó a sus rivales a partir del tercer kilómetro y se impuso con comodidad. En la carrera femenina Beatriz Fernández dosificó sus fuerzas durante la primera parte y a partir de la segunda vuelta apretó para irse en solitario. Una de las novedades de este año es que la organización –la Asociación por Beluso (Asbel)– creó el Premio de la Montaña: un tramo cronometrado de algo más de 1,5 kilómetros en la subida al monte Carafixo y cuyos vencedores fueron el propio Álvaro Prieto y Beatriz Fernández.

El cross tenía además categoría senior y veteranos. El podio en la primera fue para Carlos Enrique Gutiérrez, José María Lorenzo y Yago López en la carrera masculina y para Rebeca Mariño, Rosario Figueroa y Ángeles Castro en femenina. En veteranos, Abel Barros, Antón Amoedo y Santiago Falcón fueron los primeros hombres y Yolanda Campos, María del Carmen Souto y Mada García en mujeres.

La organización también quiso premiar a los primeros corredores de la parroquia de Beluso en cruzar la meta, que fueron Francisco Fernández “Fran Kiss” y Rosario Figueroa. Otra de las novedades de este año fue la instauración de premios por equipos. En la categoría masculina fue para el Servisub-Grupo Roslev y en mixta para A Rebufo Team.