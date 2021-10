El Frigoríficos pone los pies en el suelo

Un toque de atención. Así define el técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, la derrota de los suyos ante el Bathco Torrelavega, que empaña el que había sido un inicio de Liga espectacular de los suyos. “Esto debe servir para darnos cuenta de que no somos el Barcelona y de que hay que hacer las cosas muy bien para poder ganar”, subraya el preparador, que no obstante no tiene nada que reprochar a su equipo en cuanto a actitud y trabajo. “No hemos hecho el mejor partido pero hemos sido competitivos y hemos llegado al tramo final del encuentro con opciones. Y ahí la victoria pudo caer de cualquier lado”, subraya.