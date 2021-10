En cuadro a por el billete a octavos

Así, el meta Martín, los defensas Jesús y Aitor Díaz, el centrocampista Ube y el mediapunta Mauro se caen de la expedición por cuestiones laborales. A ellos se une el sancionado Cacheda y Manu Vilán, que no ha podido superar la lesión en la nariz sufrida en el encuentro frente al Estradense. Tizón se queda, pues, con únicamente 13 jugadores de la primera plantilla, que son el portero Raúl Alonso; los defensas Diego, Abel, Raúl Paz, Ángel Landeira, Guille, Pablo García y Anxo Vilas; los centrocampistas Yago Pérez, Óscar Martínez y Javi Pereira; y los delanteros Firi y Nando. También han viajado los juveniles Jose (portero), Hugo Álvarez (lateral o interior izquierdo) y Lope (central).

Entre los elegidos se encuentran varios futbolistas entre algodones, como Abel, Pablo García o Diego. “Abel ya jugó el otro día unos minutos y se encuentra bien. Diego lleva dos o tres semanas entrenando y no quisimos forzarlo, y Pablo García también jugó algunos minutos y está perfectamente”, repasa Tizón, que desvela que al menos dos de ellos deberán estar en el once inicial. No hay más cera de la que arde y ante la falta de efectivos en mediocampo es posible que el entrenador rojiblanco reubique a alguno de sus centrales (Abel o Ángel) o que incluso juegue con un defensa de tres centrales y carrileros. Todas las opciones están abiertas ante los limitados recursos de los que dispone Tizón.

Con este panorama el preparador manifiesta que la intención con la que han viajado a Leioa es “competir” y subraya que el encuentro de esta tarde no es sino “una buena oportunidad para que los jugadores que han tenido menos minutos hasta ahora puedan reivindicarse”. El partido debería servir asimismo para limpiar la mente después de la contundente derrota sufrida el sábado ante el Rápido de Bouzas. “Nos quedamos con una sensación muy rara, muy mal, porque en un partido muy cerrado, sin apenas ocasiones, se nos fue todo en un par de minutos”, recuerda, antes de añadir que “se nos quedó cara de tontos”.

Sobre el rival de esta eliminatoria, Tizón afirma que “es una selección de lo mejor de la Tercera División de Euskadi. Tienen una apuesta muy fuerte por ascender, aunque han comenzado con algunas dudas e intentaremos sorprenderlos”. A nivel de juego señala que el Leioa “no encaja dentro del perfil de los equipos vascos. Intentan hacer un juego combinativo desde atrás, no tienen prisa, y cuentan con una plantilla de calidad, de jugones. Tienen mucha velocidad por fuera”. Pero aclara el preparador alondrista que “tenemos clara su idea de juego pero no los nombres, porque supongo que ellos también harán rotaciones para este partido”.

La expedición del Alondras partió a las 15 horas de ayer desde el campo de O Morrazo hacia Sestao, en donde cenará e instalará su cuartel general. Mañana comerá allí y dará un paseo antes del encuentro. El viaje de regreso será al término del partido.