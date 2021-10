El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro encajó hoy su segunda derrota de la temporada tras caer 23-27 en la pista del Bathco Torrelavega, que aún no había conseguido puntuar. Los cangueses, a pesar de la espectacular actuación en la portería de Gerard Forns, sucumbieron víctimas de su desacierto en ataque y tras no ser capaces de romper el partido cuando tuvieron la oportunidad.

El equipo entrenado por Nacho Moyano llegaba con la inercia y la dinámica positiva de las recientes victorias ante Cuenca y Granollers, pero se encontró con un equipo batallador y que necesitaba puntuar para no quedarse en el pozo. Los cántabros empezaron mejor y en el minuto 15 conseguían su máxima renta (9-4). Un resultado que pudo llegar al 10-4 si Monteiro no robase in extremis un balón en una clara acción de contragolpe local. A los cangueses les costaba anotar, no estaban bien en defensa y Javi Díaz no tenía su día. Moyano dio entrada a Gerard Forns y el portero catalán completó un partido espectacular y al descanso se llegó con un empate a 12, después de que el Frigoríficos voltease el marcador con un fulgurante parcial de 0-4, pasando de un 12-8 a un 12-12. Forns incluso paró un siete metros con el tiempo prácticamente cumplido.

Tras el intermedio el Cangas volvió a ponerse por delante en el electrónico después de sendos goles de Asensio y Moi Simes. El 13-14 en el minuto 33 era su primera ventaja desde el 1-2 de los compases iniciales. Los de Nacho Moyano tuvieron oportunidades para aumentar esa renta, pero en ningún momento lograron abrir un hueco de al menos dos goles. El encuentro llegó a los últimos cinco minutos totalmente igualado (23-23) y en esos instantes finales el Torrelavega jugó mejor sus bazas, con una defensa 5.1 que cortocircuitó a un Cangas que no fue capaz de volver a marcar. El resultado final fue un 27-23 que no refleja la gran igualdad que se vivió durante los 55 minutos anteriores.