“Espero el típico partido de playoff”

– Desde el Alondras se apuntaba que ganar la fase autonómica era un castigo al tener que afrontar un partido tan lejos ente semana. Para ustedes supongo que será un premio.

– Viendo la situación del Alondras lo entiendo, porque es una desgracia jugar entre semana con un viaje y con gente con obligaciones laborales. Solo podemos sentir empatía por ellos, pero ya no hay que darle más vueltas. Vendrán a competir.

– Tener la posibilidad de meterse en el sorteo de la Copa del Rey es un objetivo muy jugoso.

– Creo que todavía nos quedan tres eliminatorias para entrar en la Copa del Rey, así que ver más allá de este partido sería un poco lejano. Está claro que nos hace ilusión y que sería una buena inyección para el club y un escaparate para los jugadores. Nosotros queremos pasar y seguir hasta que venga un equipo que sea mejor que nosotros en el campo. No pensamos más allá de esto.

El técnico destaca el “alto nivel” de los grupos de Euskadi y Galicia de la Tercera División

– Viendo los rivales del grupo, con históricos como el Racing o el Arenas, podría pensarse que han tenido fortuna al tocarles el Alondras en el sorteo.

– Para nada pienso así. Creo que la Tercera División en Galicia tiene mucho nivel. Es más, somos dos equipos de dos comunidades donde los grupos son muy fuertes. Yo no tenía ningún prejuicio en el sorteo porque es algo que no me aporta. Ha tocado el Alondras y ya está.

– ¿Qué referencias maneja del equipo cangués?

– Por el perfil de su entrenador será un rival difícil, que vendrá con valentía y a por nosotros. No tengo más referencias porque hasta ahora la prioridad era la Liga.

– En Liga precisamente han comenzado de un modo irregular [son decimosegundos con siete puntos en seis jornadas].

– Independientemente de los resultados somos un equipo que está en construcción, con un calendario exigente, y pese a ello se ha visto que estamos compitiendo bien. Y que somos un equipo a tener en cuenta más allá de los resultados. Creo que es algo esperanzador.

– De la pasada temporada solo se mantiene un futbolista. Conjuntar el equipo debe de ser una tarea ardua.

– Sí, salvo un jugador y otros dos que suben de juveniles el resto son caras nuevas. Es un reto, pero también un placer contar con esta plantilla. También es cierto que cuando uno lleva mucho tiempo con los mismos jugadores se pueden cansar de uno [risas]. Es mucho trabajo pero tengo un grupo fantástico en el que todos entrenan como unas bestias.

– Volviendo a la eliminatoria ante el Alondras. Supongo que se afronta de un modo muy diferente al saber que es una final a partido único, sin margen de error.

– Evidentemente sí. Es un formato de competición que te castiga mucho los errores y eso está en la mente del futbolista, es algo con lo que hay que jugar. Espero un partido típico de playoff donde va a haber respeto y en ciertos momentos comportamientos más propios del miedo que de la osadía.

– Salió de la cantera del Athlétic y estuvo en la del Alavés como técnico. ¿Con qué estilo futbolístico se identifican sus equipos?

– Quiero equipos valientes, que hagan daño al rival a través de ser intensos, mandones. Quiero que seamos directos en las transiciones, que controlemos los partidos.