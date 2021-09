“Tirán es un club histórico y no podía dejar pasar esta oportunidad”

El resultado de la fase de ascenso y permanencia en la ACT ya dejaba intuir que habría cambios para la próxima temporada en la trainera de Tirán Pereira. La directiva del club presidido por José Manuel Lobera lo acaba de confirmar con la incorporación de Agustín Fernández Souto como nuevo entrenador. El ferrolano llega con el reto de intentar devolver a la Mar do Con a la ACT y viene avalado por una trayectoria de 30 años vinculado al mundo del remo. Comenzó como técnico en el Club de Remo San Felipe; a continuación estuvo ocho años en Ares, llevando a un club prácticamente amateur desde la LGT B hasta la ACT; y luego entrenó a Vilaxoán y a Perillo.

–¿Cómo se gestó su fichaje por Tirán?

–La llamada del presidente me hizo mucha ilusión. Tirán es uno de los clubes históricos de Galicia, tanto por su trayectoria en la ACT como por toda su historia anterior. Es uno de los equipos con nivel más alto y uno como entrenador siempre quiere aspirar a lo máximo.

–Parece que no se tuvo que pensar mucho la propuesta de José Manuel Lobera.

–La verdad es que no. Después de acabar la última temporada con Perillo tenía la intención de tomarme un año libre, pero no siempre se presentan oportunidades para entrenar a club con tanta historia como Tirán. No podía dejarla pasar. Tirán cuenta con un proyecto serio para el futuro y el club sabe bien lo que tiene que hacer.

–¿Le sorprendió el desenlace de la temporada 2021, en la que aspiraba a mantenerse en la ACT?

–Es algo que se habló bastante. Quizás todos esperábamos que tuviese más rendimiento, tanto por la calidad del equipo como por nombres. No sé lo que pasó, a veces las cosas no salen por mucho que lo intentes y desde fuera es difícil saber qué pudo pasar.

–¿Han empezado a perfilar la tripulación para la nueva temporada?

–El presidente me informó de que ya empezó a hablar con los remeros. Después del descenso hay algo de indecisión y el objetivo es mantener el bloque de la temporada pasada. Hay buen equipo y creo que es primordial mantener ese bloque para optar al ascenso.

–¿Compaginará las labores de entrenador con un puesto a bordo?

–Quiero centrarme solo en la faceta de entrenador. Cuando voy a bordo lo hago como patrón, pero este año quiero estar solo como técnico. ¡A ver si convencemos a David [Álvarez] para que siga porque es muy importante para nosotros!

–La temporada 2022 en la LGT A promete ser apasionante. Tirán y Meira volverán a competir entre ellas, Bueu viene de firmar un año histórico y se prevé que siga creciendo.

–Para los equipos va a ser una temporada durísima y para el público muy emocionante. Aparte de Tirán, Meira y Bueu hay que tener en cuenta a Cabo B o a Mecos. Pero creo que va a ser algo bueno para todos: para aspirar a subir a la ACT y competir con las traineras vascas en la fase hace falta mucha competencia interna.

–A pesar de su juventud ya tiene una dilatada experiencia, incluyendo sus ocho años con Ares.

–Se puede decir que crecimos juntos. Ares es una población pequeña y el equipo era prácticamente amateur. Conseguimos subir de la LGT B a la LGT A, luego ganamos la liga y en 2016 logramos el ascenso a la ACT. Estuvimos un año y en el siguiente estuvimos a punto de ascender de nuevo. Después entendí que se había acabado un ciclo y que lo mejor era dejarlo. Los dos últimos años estuve con Perillo, que estaba al lado de casa. Subimos a la LGT A, pero este año no pudimos mantener la categoría.

–Lo que está claro es que el remo y las traineras le tienen que gustar mucho. ¡Va a hacer muchos más kilómetros que la trainera!

–[Risas] Vivo en Ferrol, pero mi trabajo [director de un centro deportivo de una cadena de gimnasios] me permite tener bastantes tardes libres. No me quedará más remedio que coger el coche y hacer kilómetros: desde Ferrol a Moaña son unos 180. Pero se hacen de buena gana.