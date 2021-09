O Gatañal recupera fuelle ante el Bidasoa

No serán esos llenos que jalonan las páginas más brillantes de la historia del Frigoríficos del Morrazo pero tampoco las descorazonadoras imágenes de hace apenas unos meses. O Gatañal caminará esta temporada hacia la normalidad y recuperará parte de su aforo para poder contar con el apoyo de sus incondicionales. El club cumplirá con la nueva normativa que permite disponer del 40 por ciento de la capacidad total de los recintos deportivos cerrados. En el caso del polideportivo cangués supone que el domingo ante el Bidasoa podrán acceder 880 personas.

La cifra, aunque lejos de los 2.200 espectadores del aforo oficial, supone un impulso importante con respecto a la pasada campaña, en la que el máximo permitido fue de 300 aficionados en los primeros encuentros de la temporada, precisamente ante Bidasoa y Cisne. A partir de ahí las restricciones se hicieron más y más duras y rebajaron el tope primero a las 250 personas y luego a los 50 en su momento más bajo.

Además del incremento del aforo previsto la otra novedad de cara al choque del domingo (12 horas) ante el Bidasoa es la decisión del Balonmán Cangas de no abrir las taquillas para vender entradas al público en general. La prioridad para los rectores cangueses es garantizar el acceso de sus socios, por lo que solamente estos podrán presenciar el partido en directo. La medida se aplicará por el momento únicamente a este choque, ya que se quiere comprobar cuál es la respuesta de la masa social. “No queremos arriesgarnos a que haya socios que no puedan entrar”, señalan desde la entidad deportiva.

Y es que la campaña de captación de socios continúa avanzando a buen ritmo y se han alcanzado ya los 800 abonados. La previsión es que el número pueda crecer de forma exponencial en estas jornadas y en especial el día del partido, ya que las experiencias anteriores demuestran que muchos socios aguardan al último momento para retirar sus carnés. Para evitar esa avalancha el club insta a los más rezagados a conseguir sus carnés hoy o mañana en la oficina provisional que está operativa en la calle Eugenio Sequeiros. El horario de atención de la misma es de 11.30 a 13.30 en ambos días.

“La gente está respondiendo bien y el número de socios va subiendo poco a poco. Hay que contar con que muchos tienen el recibo domiciliado y hay que esperar para contabilizarlos”, explica el presidente del Frigoríficos del Morrazo, Alberto González, que subraya que el objetivo real es llegar al millar de abonados. “Con los tiempos que corren no sería un mal número”, manifiesta.

González también subraya la importancia de volver a tener una buena entrada en un pabellón de O Gatañal que siempre se ha caracterizado por ser uno de los pabellones más “calientes” de la Liga Sacyr Asobal. “En un partido como el del Bidasoa podríamos llegar a los 1.500 espectadores, pero si al final cubrimos las 880 plazas tampoco estará mal”, señala.

El dirigente no puede evitar mostrar cierta prudencia acerca de la entrada que se conseguirá el domingo, toda vez que el año pasado la respuesta del público fue bastante tibia, por no decir fría. “No sabemos cómo va a responder la gente. El año pasado, con 300 entradas no conseguíamos venderlas salvo el día ante el Guadalajara. Además, es un domingo por la mañana y se hace raro para un partido del Cangas en casa...”, afirma. En todo caso, lo que parece claro es que el principal aliado del Frigoríficos del Morrazo, su máximo sustento, su jugador número ocho, comienza a estar de vuelta.