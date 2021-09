El Frigoríficos trabaja su carácter

Con el sabor amargo de la derrota sufrida ante el Nava, pero con la convicción de que el domingo hay una oportunidad para resarcirse ante el Bidasoa volvió ayer al trabajo el Frigoríficos del Morrazo. El conjunto de Nacho Moyano repasó en vídeo los errores cometidos en su debut liguero, unos fallos que el técnico madrileño resume en un par de apreciaciones. “La sensación que tengo es que cuando nosotros estuvimos en la cresta de la ola, en los primeros quince minutos, no lo aprovechamos”, señala, antes de añadir que “luego tienes momentos malos y fallas, mientras que ellos saben aprovecharlo”. La consecuencia directa es una diferencia notable en el marcador “que te obliga a ir al 110 por cien sin margen de error”.

Lo más visible de la actuación del equipo de O Morrazo en Nava fue su escaso acierto ofensivo. Los de Moyano tuvieron una eficacia en el lanzamiento de solo el 50 por ciento. “Es un porcentaje muy pobre para intentar ganar, y mucho menos fuera de casa. Te obliga a estar a un nivel excelso en defensa, que tampoco fue lo que ocurrió”, sentencia. Y es que el rendimiento atrás tampoco dejó satisfecho al preparador del Cangas. “La defensa posicional nunca cogió aire, ni en un sistema ni en otro. Nunca estuvimos a gusto a lo largo del partido”, afirma.

Moyano no quiere ir más allá de si los errores procedieron más de las piernas o de la cabeza. “Simplemente que no supimos explotar cuando estábamos bien. Pudimos habernos ido dos o tres goles arriba, y ya juegas de modo diferente. En cambio, cuando ellos están bien nosotros lo hicimos muy mal”, manifiesta, si bien apunta que “el resultado final, la diferencia de nueve goles, no refleja lo sucedido”.

Moyano reconoce que su equipo “debe crecer en muchos aspectos y este es uno”

La reflexión que subyace es que quizás al Frigoríficos le pudo haber faltado algo de carácter, un plus intangible que ofrecían hombres como el ya retirado Dani Cerqueira. “Por descontado que nos falta, es una realidad. El equipo tiene que crecer en muchos aspectos y este es uno de ellos. Tenemos que hacernos duros, saber competir cuando las cosas no te van tan bien”, admite. La clave es “saber apretar los dientes, y ahí tenemos mucho margen de mejora, de maduración. Antes había algún jugador que te permitía agarrarte a la pista, pero este año no está”.

Lo que tiene claro Moyano es que su equipo debe asumir el mantra que repitió hasta la saciedad la temporada pasada, y que acabó llevando a los suyos al éxito de la permanencia. “El objetivo es ser competitivos, y luego ya veremos hasta dónde nos llega esa actitud. Si nos vale para ganar perfecto”, sentencia. Así debe ser en el duelo ante el Bidasoa, que inicialmente se disputará el próximo domingo a partir de las 12 horas al ser uno de los encuentros elegidos para ser televisado por la aplicación de LaLigaSportsTV.

Una primera jornada sin sorpresas

No hubo excesivo lugar para las sorpresas en el estreno liguero en la Asobal. A Nacho Moyano no le chirrió ningún resultado, y quizás el que más destaca como extraño fue la victoria del siempre solvente Incarlopsa Cuenca ante el reforzadísimo Benidorm. “Quizás esperaba más, porque el Cuenca ha bajado un poco y el Benidorm ha subido varios enteros”, señala.

A partir de ahí puede llamar la atención el sufrimiento del Bidasoa para doblegar por la mínima al Anaitasuna (26-25), pero el resto entra dentro de lo normal. Ademar y Puente Genil vencieron a Antequera y Sinfín, el Granollers al Huesca y el Barcelona al Logroño. El Atlético Valladolid venció al recién ascendido Torrelavega, “y entra en lo lógico, a pesar de que fue remontando ocho goles de desventaja”. La Liga ha arrancado dentro de los parámetros de la normalidad.