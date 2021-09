El Alondras, a extender a la Liga su buen momento

Comenzar con buen pie y certificar las positivas sensaciones ofrecidas a lo largo de una atípica pretemporada. Ese es el objetivo que persigue el Alondras en el encuentro que esta tarde (18 horas, campo de O Morrazo) afronta ante el Atlético Arnoia y que marca el arranque de Liga en la Tercera División. La renovada escuadra que dirige José Tizón aspira a sumar sus tres primeros puntos y a encarrilar una campaña en la que la primera meta es la permanencia para poder pensar luego en empresas de mayor calado.

La principal arma de los cangueses será su estado anímico después de que el pasado fin de semana se proclamasen campeones de la fase autonómica de la Copa RFEF, ganándose el pasaporte para disputar la fase nacional y soñar con el bombo de la Copa del Rey. Haber dejado en la cuneta a Pontevedra, Ourense CF, Rápido de Bouzas y Somozas da prueba del gran nivel competitivo mostrado por los rojiblancos, algo que ahora habrá que extender a la Liga. Además, la ventaja de los cangueses es el haber competido desde el minuto 1 de la pretemporada. “Casi no hemos tenido amistosos de verdad”, admite el preparador alondrista.

La experiencia de la Copa RFEF no evitará, no obstante, los habituales nervios de inicio de temporada. “siempre los hay, y se le une el jugar en casa y ante un recién ascendido, que siempre es un arma de doble filo”, razona Tizón. Para este encuentro la convocatoria estará formada por los 18 disponibles de la plantilla. Pablo García y Diego están fuera por lesión y Nano tampoco se vestirá de corto al no haber llegado el transfer internacional, ya que el año pasado jugó en Suiza.

En la lista sí estará Yago Pérez, en la última fase de la recuperación de sus problemas musculares. Tizón admite que aún tiene un par de dudas sobre el once inicial, principalmente en el mediocampo y en zona ofensiva. Los 18 elegidos son los porteros Martín y Raúl Alonso; los defensas Jesús, Aitor Díaz, Abel, Guille, Raúl Paz, Ángel y Anxo Vilas; los centrocampistas Óscar Martínez, Ube, Cacheda, Yago Pérez, Mauro y Javi Pereira; y los delanteros Fiti, Manu Vilán y Nando.

El cuadro cangués deberá ir quemando etapas para adaptar a una plantilla que ha sufrido muchos cambios de mediocampo hacia adelante, además de contar con un nuevo entrenador. “Hay que dar tiempo para adaptarse y conocerse”, afirma. Esa mejoría debe afectar sobre todo al juego de ataque. “Hay que intentar tener muchas llegadas y mejorar la efectividad, porque en defensa estamos siendo sólidos. Es nuestra línea más fuerte”, afirma el técnico.