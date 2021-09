El Frigoríficos inicia un nuevo milagro

El técnico madrileño asume la incertidumbre inherente a cualquier arranque liguero a pesar del optimismo que se respira en filas canguesas. “Habrá que ver dónde nos pone a todos la competición, todos estamos igual, con la incógnita de ver qué hay de verdad y de mentira de lo que ha habido en pretemporada”, señala. Sobre lo que no tiene duda alguna es sobre la dureza del choque que aguarda a los suyos, a pesar de ser la primera jornada de Liga. “Será un duelo duro, de bajar al barro, de pelear y competir. No será un choque que deje lugar a estilismos, sino que habrá que fajarse y apretar los dientes”, vaticina. Algo similar a lo ocurrido en la pasada Liga pero sin las apreturas clasificatorias de la recta final del campeonato.

“Todo lo que sea sumar puntos, y cuanto antes, mejor”, afirma Moyano, que añade asimismo que tampoco cree que un resultado hoy pueda marcar la tendencia del equipo a lo largo de la temporada. “Tengo la experiencia de estar aquí de ver cómo las Ligas son muy largas, y cómo puedes empezar muy mal y acabar bien”, asegura el entrenador del Cangas.

El conjunto cangués, con la plantilla al completo, arranca la temporada ante el Nava

La expedición canguesa llegó ayer a Medina del Campo, en donde ha instalado su cuartel general. El técnico ha desplazado a los 16 jugadores de la primera plantilla, que son los porteros Javi Díaz y Gerard Forns; los centrales Salgado y Rubén; los laterales David Iglesias, Brais, Santi López, Gayo y Aizen; los pivotes Asensio, Quintas y Martín; y los extremos Monteiro, Moisés, Dani Fernández y Menduiña.

Ofensivamente el Frigoríficos seguirá contando con David Iglesias y Dani Fernández como máximos referentes, si bien esta pretemporada ha servido para que dos jóvenes como talentos como Brais y Gayo hayan apuntado muy buenas cualidades. “Están en un muy buen momento, con confianza, y esto no debe cambiar”, señala Moyano, que también advierte de que “el peso del equipo no debe caer únicamente sobre ellos”. Asensio ha comenzado a dar muestras de su capacidad de juego en los seis metros y Monteiro aporta su granito de arena en el extremo derecho. Aizen se ha mostrado más irregular en su proceso de adaptación.

Con todo, buena parte de la clave del Cangas residirá en el funcionamiento de sus sistemas defensivos y de la capacidad que tenga de sorprender a su rival con velocidad. Las transiciones han sido una de las armas en los últimos amistosos y la lógica marca que este potencial deberá ser trasladado a los encuentros oficiales.

Los locales, con la lógica incertidumbre

El técnico del Viveros Herol Nava, Zupo Equisoáin, reconoció en declaraciones recogidas por EFE que aunque su equipo llega bien preparado al inicio de Liga “hasta que no se abre el melón no se sabe”, una incógnita que extendió al resto de formaciones del campeonato. “Todos los equipos llegamos con ciertas dudas a este comienzo por el hecho de no haber jugado partidos de competición”, razona.

En el caso del Nava parece haber ido de más a menos con la Copa Castilla León en la que cedió ante el Ademar para después ganar con apuros al Balonmano Soria y perder con claridad ante el Incarlopsa Cuenca. Los segovianos presentan las novedades del portero Pleh, los laterales Prokop y Djukic y los pivotes Carró y Tsanaxidis en un equipo que mantiene a Rodrigo Pérez Arce y al cangués Adrián Rosales.